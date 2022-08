Ana Rosa Quintana confirma el secreto a voces y da la noticia del año

Ana Rosa Quintana no puede estar más contenta. Y es que, a escasos días de regresar a su puesto de trabajo, la periodista acaba de hacer público lo que ya era un secreto a voces.

A finales del pasado mes de noviembre, la presentadora de El programa de AR anunció por sorpresa que dejaba su puesto de trabajo dentro de este matinal al haberle diagnosticado cáncer de mama.

"Me han detectado un carcinoma en una mama. Afortunadamente, está localizado, no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató, de estos compañeros, que también son mi familia".

Después de varios meses luchado contra esta complicada enfermedad, todo apunta a que 'La reina de las mañanas' ya está totalmente recuperada y con muchas ganas de recuperar su antigua vida.

Solo hay que recordar el discurso que pronunció durante la fiesta de verano de su productora. "He visto una imagen que representa mucho lo que es el programa, es Óscar en una publicidad y yo, en jarras…", dijo Ana Rosa Quintana, provocando las risas de sus compañeros. "Pues Óscar, ¡ya estoy aquí!".

Ahora, la periodista tiene una muy buena noticia que dar a todo su equipo. Y es que, a pesar de no haber podido estar al frente de su empresa durante estos meses, la productora ha conseguido recuperarse.

Ana Rosa Quintana no se puede creer la noticia que acaba de recibir. Y es que, según los últimos datos aportados por Unicorn Content, la empresa audiovisual de la presentadora ha conseguido disparar sus ingresos en el último curso, pasando de 23,2 a 30,54 millones de euros.

Esta subida en los beneficios ha supuesto que 'la reina de las mañanas' gane casi 3,04 millones, cifra que se encuentra ligeramente por debajo de los 3,25 millones del año anterior.

Pero, tras reforzar su solidez financiera, ha decidido repartir todo lo ganado entre los socios de la productora; algo que no hizo en el curso anterior con el único objetivo de aumentar las reservas de la empresa.

De esta manera, la mayor beneficiada ha sido la propia Ana Rosa Quintana. La presentadora oficial de El programa de AR se embolsará alrededor de 1,55 millones de euros, al poseer el 51% del capital de Unicorn Content.

Por su parte, Producción y Distribución de Contenidos Audiovisuales Mediterráneo SL, una de las filiales de Mediaset, percibirá unos 900.000 euros al tener en su poder el 30% de la empresa. Finalmente, su amiga y socia Xelo Montesinos, que ostenta el 19% del capital, se embolsará unos 575.000 euros.

Después de hacer públicos los buenos datos que han cosechado, Ana Rosa Quintana y el resto de sus compañeros aspiran a repetir esta jugada de cara al ejercicio de este año.

"La marcha de los principales contenidos de la sociedad hace prever una evolución para el ejercicio 2022 en línea con lo acontecido en 2021. Además, la sociedad mantiene su línea de producción de obras de ficción, lo que contribuirá a la cifra de negocio en 2022".

Durante el pasado ejercicio, la productora redujo ligeramente su dependencia de Mediaset España. Y es que, durante este periodo, el 84% de los ingresos de Unicorn Content tuvo como cliente a Telecinco. Un porcentaje cuatro puntos inferior al de un año antes.

"No obstante, para este año y con base en el propuesto formalizado para 2022, que contempla tanto acuerdos ya alcanzados como otros en fase de consecución, las relaciones comerciales con Mediaset España se mantendrán en línea con el ejercicio 2021. Igualmente, se desprende tanto resultado de explotación como después de impuestos positivos".