Ana Rosa Quintana confirma el secreto a voces y hace llorar a sus tres hijos

No cabe la menor duda de que Ana Rosa Quintana ha vuelto a la televisión por la puerta grande. Y no es para menos la verdad porque la presentadora, año tras año, ha conseguido ganarse, aún más, la estima de los telespectadores fieles de El programa de Ana Rosa.

Además de que puede presumir que es muy querida dentro del sector periodístico, también puede decir alto y claro que es una gran profesional. Bien lo demuestra el sobrenombre que le adjudicaron hace algún tiempo: la 'Reina de las mañanas'.

De manera que, nada más anunciar la semana pasada Joaquín Prat que su amiga iba a volver al espacio matutino, todo el mundo esperaba con ansias que se produjera ese momento. Así pues, en el día de ayer, 10 de octubre, tras un total de 11 meses alejada de la pequeña pantalla, Ana Rosa Quintana reaparecía para conducir nuevamente su formato.

Evidentemente, su vuelta fue de lo más comentado ayer. No obstante, la verdadera pregunta es: ¿este momento histórico ha conseguido salvar el cuello a Telecinco? ¿O el regreso de Ana Rosa Quintana no ha sido suficiente para remontar la audiencia?

Ana Rosa Quintana salva Telecinco

Para nadie es una sorpresa que desde hace un tiempo, Telecinco no está pasando por un buen momento debido al número de audiencias que consigue. Asimismo, para la cadena de Paolo Vasile esta situación está siendo insostenible, ya que está siendo testigo de cómo su rival, Antena 3, está consiguiendo más éxito y nuevos seguidores.

De hecho, antes de llegar a esos extremos, la misma Ana Rosa Quintana fue testigo de que la cadena lo intentó todo para evitar llegar a ese punto. Introdujeron novedades en algunos de los programas veteranos e incluso crearon nuevos formatos como Pesadilla en El Paraíso y ¿Quién es mi padre?

Sin embargo, ninguna de sus propuestas ha conseguido repuntar la audiencia hasta ahora. Y es que en el día de ayer se consiguió lo inimaginable, todo gracias a Ana Rosa Quintana, la gran protagonista.

No cabe la menor duda de que el regreso de Ana Rosa Quintana ha marcado un antes y un después en televisión. Buena prueba de ello se ha hecho de notar en las audiencias, que consiguieron alcanzar una cifra que hace tiempo no se veía.

Asimismo, según el medio 20minutos, El programa de Ana Rosa, alcanzó el récord con un 25,5% y un total de 721 mil espectadores. Una suma que se considera la mejor de la temporada y que no se veía desde el viernes 11 de junio de 2021.

De manera que Paolo Vasile puede estar tranquilo porque, en esta ocasión, ha superado al matinal de Susanna Griso. Tal y como asegura el mencionado medio, Espejo público, alcanzó un 10,9% y 300 mil espectadores. Por debajo de estos dos formatos se encontraba La hora de La 1, que contó con un 8,9% y 191 mil espectadores.

Eso sí, no solo la presencia de Ana Rosa Quintana mejoró la audiencia de su propio programa, sino también el de Ya es mediodía, que obtuvo un 16,8% y 1 267 millones de espectadores.

Las primeras palabras de Ana Rosa Quintana al volver a la televisión

Con el paso de los años, Ana Rosa Quintana se ha convertido en una de las presentadoras estrella de Telecinco. Por esta razón y muchas más, su vuelta era de lo más esperado del año. Nada más empezar la emisión de su programa, la periodista quiso pronunciar un emocionante discurso.

"Buenos días, espero que sigamos muchos más días diciendo los buenos días... os dije que nos veríamos pronto, a mí se me ha hecho un poquito largo, pero ya estoy aquí, buenos días", empezaba diciendo.

"Tengo una deuda eterna con ese inmenso cariño que me ha llegado de todos ustedes. Desde mis compañeros, personas que no conozco que me han regalado sus oraciones, hasta el Papa me ha hecho llegar un rosario bendecido", explicaba.

"He recibido muchísimo amor en mi casa, de mi marido, de mis hijos, de mis amigos, sin mis amigas todo habría sido muchísimo más duro. Y ahora, muy en serio, milagro es que yo hoy esté aquí", zanjaba.

