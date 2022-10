Ana Rosa Quintana confirma los rumores y será en pocos días

No cabe la menor duda de que Ana Rosa Quintana ha vuelto a la televisión por la puerta grande. Y no es para menos la verdad porque la presentadora, año tras año, ha conseguido ganarse, aún más, la estima de los telespectadores fieles de El programa de Ana Rosa.

Además de que puede presumir que es muy querida dentro del sector periodístico, también puede decir alto y claro que es una gran profesional. Bien lo demuestra el sobrenombre que le adjudicaron hace algún tiempo: la 'Reina de las mañanas'.

De hecho, pese a llevar tan solo una semana poniéndose nuevamente al frente de su programa, Ana Rosa Quintana ya ha realizado varias entrevistas a rostros muy conocidos. El mismo día de su vuelta, 10 de octubre, la periodista interrogó a Alberto Nuñez Feijoo y a Ortega Cano. Hace unos días, fue el turno de Santiago Abascal y Olga Moreno.

Ahora, se ha desvelado quién será la persona invitada del próximo lunes, 24 de octubre, en El programa de Ana Rosa.

| Europa press

Rocío Flores, la próxima invitada que recibirá Ana Rosa Quintana

Desde hace algún tiempo, se viene rumoreando que Rocío Flores fue despedida del espacio de Ana Rosa Quintana. Según informaron, la hija de Rociíto no habría llegado a un acuerdo con la productora Unicorn, de manera que su vuelta a la televisión estaba en el aire.

Además, recién salida la noticia sobre el romance entre Olga Moreno y Agustín Etienne, lo cierto es que todo apuntaba a que con más motivo la influencer no iba a volver. Desde luego, para ella supuso un duro golpe por parte de su exmadrastra, ya que, según informaban, se había enterado del noviazgo por la prensa.

Si a eso se le suma el hecho de que la influencer dejó de contar con el argentino como su representante, todo apuntaba a que su regreso a la pequeña pantalla estaba perdido.

No obstante, el lunes pasado, 17 de octubre, la exmujer de Antonio David se sentó en plató para hablar con la misma Ana Rosa Quintana. Fue allí donde la sevillana confesó lo que era un secreto a voces: su exhijastra estaba molesta con ella.

"Rocío está enfadada conmigo. Se enteró de mi relación con Agustín dos semanas antes de que hiciera la entrevista con Semana. Se ha enterado antes que mi hija, que mi madre, que mis amigos", empezó diciendo.

"Nuestra relación no se encuentra en el mejor momento. Se ha enfado conmigo, pero no es la primera vez. Yo no hago daño a nadie, llevo un año y pico separada".

"Rocío y yo nos queremos muchísimo, cuando hay amor y cariño, todo va bien. Quiero verla aquí contigo, trabajando contigo", zanjaba. Pues bien, parece ser que los deseos de la ganadora de Supervivientes 2021 se han cumplido porque el próximo lunes, 24 de octubre, Rocío Flores reaparecerá junto a Ana Rosa Quintana.

Asimismo lo ha asegurado Diego Arrabal, que, además, ha explicado que hay una razón de peso del porqué esta vuelta al espacio matutino. Y es que tal y como ha comunicado, la nieta de 'La más grande' quiere regresar a El programa de Ana Rosa para responder públicamente a su exmadrastra.

¿Será allí donde cuente con pelos y señales cómo está su relación con la sevillana? ¿O decidirá seguir con el secretismo del que tanto nos hemos acostumbrado en los últimos años? Desde luego, hasta el lunes no se podrán resolver estas dudas.

| Instagram

Ana Rosa Quintana descubre el verdadero motivo de la separación entre Rocío Flores y Agustín Etienne

Según se ha venido rumoreando desde que salió a la luz el romance entre Olga Moreno y Agustín Etienne, la próxima invitada de Ana Rosa Quintana rompió lazos con el argentino por este motivo. No obstante, fuentes cercanas a la joven aseguran todo lo contrario.

Tal y como han informado, la hija de Rociíto no estaba demasiado satisfecha con la labor que estaba desempeñando su representante, ya que favorecería más a su exmadrastra que a ella. "Agustín mandó al traste las negociaciones de Rocío con Ana Rosa Quintana. Lo ponía todo muy difícil, proponía sobre la mesa unas exigencias que eran inaceptables, se negaba a cualquier propuesta de la productora para acercar posturas", explicaba su entorno más cercano.

"Fue todo muy difícil. Era imposible que ese contrato se renovara", aseguraban. Un puesto del que el argentino no quería que la joven retomara por la posible intención de que fuera para su ahora chica, Olga Moreno.

