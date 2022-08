Ana Rosa Quintana confirma que él se ha ido porque la enfermedad ha terminado mal

Ana Rosa Quintana apura el verano más extraño de su vida. Lo último que oficialmente sabemos de ella es que participó en la fiesta de final de curso de su productora. Allí lució un aspecto muy saludable, estuvo muy animada y departió con todo el mundo y anunció su vuelta a la televisión.

Su intención inicial era volver en septiembre para ponerse al frente de su programa. También la vimos descansando en aguas del Mediterráneo, luciendo bañador sobre la cubierta de un barco. Hace tres semanas era Patricia Pardo la que confirmaba que "está fuerte, con ganas de volver y con mucha energía".

La sustituta de Ana Rosa se mostraba esperanzada de que volviera al trabajo y manifestaba sus ganas de acompañarla en esta nueva etapa.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Quién también ha mostrado su amistad inquebrantable con Ana Rosa ha sido Joaquín Prat. El segundo de a bordo de la presentadora tendrá que dejar este año su lugar en el programa que le ha visto crecer televisivamente. Tras la marcha de Sonsoles Ónega, Joaquín está llamado a ser el rey del mediodía, poniéndose al frente de Ya es mediodía.

De esta manera, dejará de compartir plató con Ana Rosa aunque se verán las caras cada día, pues ella dará paso al espacio que Prat presenta.

Ana Rosa Quintana, consciente del drama vital de Joaquín Prat

Ana Rosa Quintana y Joaquín Prat son amigos, más allá de la televisión. Casi se podría decir que son familia, pues Ana Rosa es la madrina del hijo de Joaquín. Esa complicidad conlleva también que ella esté al tanto del drama en la vida de Joaquín que ahora se ha visto obligado a compartir públicamente.

"Mi hermano Federico es un ser maravilloso con un corazón de oro. Es y ha sido siempre querido en casa y desgraciadamente también es un adicto".

Así empieza el duro comunicado que Joaquín ha firmado junto a su madre y a sus dos hermanas. Hace referencia a su otro hermano, un joven al que "hace más de 12 años que mi madre y nosotros como hermanos hemos intentado ayudarle, acompañándole en numerosos tratamientos de rehabilitación".

| Instagram

El hermano de Joaquín concedía una entrevista en Canal 8 contando lo que le había supuesto tener una familia de periodistas famosos. Aseguraba que prefirió alejarse de los focos y dedicarse a la marina mercante y pedía ayuda para dejar de vivir en la calle.

"Quería dar las gracias a todo el mundo que me está ayudando aquí, a los que han aportado un eurito o dos euritos. Ahora mismo tengo un techo donde quedarme y pago el alquiler con lo que saco de la calle. Yo no me lo gasto en droga ni alcohol", decía.

También pedía una oportunidad laboral "para no estar toda la vida en la calle pidiendo, no es lo mío".

Ana Rosa Quintana sabe que las cosas no son así, algo que Joaquín y sus hermanas han querido aclarar

La respuesta que lo aclara todo

Ana Rosa Quintana ha hablado algunas veces de la delicada situación de Federico con Joaquín. Es consciente del dolor que lleva años instalado en la familia a causa de los problemas del hijo de Joaquín Prat.

| Instagram - Telecinco

"El propio Fede escogió vivir en el sur y continuar con su adicción. Durante todo este tiempo mi madre se ha hecho y sigue haciéndose cada mes cargo del lugar en el que vive. Aunque ha tenido oportunidades, ha continuado inmerso en el terrible mundo de las drogas", afirma la familia.

"Ya no esperamos que algún día se cure, pero sí tener privacidad familiar para seguir gestionándolo de la manera menos dañina para todos", siguen.

Joaquín, ya definió a su hermano como "un chico especial", cuando participó en el programa de Jesús Calleja. Allí, Ana Rosa Quintana vio con tristeza como el periodista se sinceraba: "Al final todos elegimos un camino en la vida y esos caminos te alejan o te separan de quien te quiere".

Finalmente, la familia de Joaquín Prat expresa un deseo: "ojalá nadie tuviera que pasar por esto, ni el enfermo ni la familia que desgraciadamente sufre igual". A su vez, piden "tener privacidad para seguir gestionándolo de la manera menos dañina para todos" y avisan de que "juzgar es muy facil, pero la vida no es blanco o negro".

Si de algo pueden presumir, del mismo modo que lo puede hacer Ana Rosa Quintana, es de que "nuestra familia es una piña para lo bueno y para lo malo y así va a seguir siendo".