Ana Rosa Quintana confirma que ha decidido dar un giro a su vida

Ana Rosa Quintana no puede estar más contenta. Y es que, después de haber superado el cáncer de mama que trastocó toda su vida de la noche a la mañana, la periodista ha anunciado que está a punto de comenzar una nueva etapa.

A finales del mes de noviembre de 2021, 'la reina de las mañanas' sorprendió a toda la audiencia de Telecinco con una impactante noticia.

"Me han detectado un carcinoma en una mama. Afortunadamente, está localizado, no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató, de estos compañeros, que también son mi familia".

Ahora, y tras seis meses luchando contra esta dura enfermedad, todo apunta a que Ana Rosa Quintana está muy cerca de ganar la batalla. Y es que, tras someterse a una operación para eliminar los restos de este cáncer, la periodista ya ha comenzado a recuperar su antigua vida.

El pasado 27 de mayo, la madrileña reapareció por sorpresa para acudir a una corrida de toros en la plaza de Las Ventas (Madrid). La dueña de Unircorn Content no tuvo ningún problema en contar cómo se encuentra. "Estoy bien, empezando la vida otra vez. Ya esto creo que lo hemos superado".

Y fue, precisamente, en este evento donde una de sus amigas reveló algunos datos de su evolución que todavía no habían visto la luz.

Ana Rosa Quintana quiere empezar una nueva vida

Ana Rosa Quintana está dispuesta a retomar con fuerza sus funciones dentro de El programa de AR. Por eso, no tiene ningún problema con que sus grandes amigos dentro de la televisión cuenten cómo ha cambiado su vida en estos meses.

Tras abandonar las instalaciones de Las Ventas, Cristina Tárrega compartió con los medios de comunicación cómo se encuentra la periodista tras el anuncio de su vuelta a los platós de televisión.

"Está muy bien, es una mujer muy luchadora, muy entera y muy fuerte", aseguró la colaboradora. "La belleza es una cuestión de actitud. No es cuestión de edad, ni de maquillarse, ni de arreglarse. Es de actitud y Ana la tiene, y es lo que os transmitió".

Además, Tárrega quiso compartir con los periodistas la bonita amistad que mantiene con su jefa. “Mi relación es muy de amistad y para mí es muy importante que vuelva al programa, aunque la he visto cada día”.

"Nosotras hablamos de muchas cosas, de la tapicería, de esto y lo otro… A mí no me podéis hacer ese tipo de preguntas porque mi relación es diferente, es como mi hermana", aseguró cuando le preguntaron por cómo está afrontando la comunicadora su reincorporación al trabajo.

Ana Rosa Quintana ya lo tiene todo listo

Ana Rosa Quintana ya está contando los días para regresar a su puesto de trabajo en las mañanas de Telecinco. Y, aunque por ahora solo piensa en disfrutar de sus vacaciones, la periodista está muy contenta de que esta pesadilla esté a punto de llegar a su fin.

Durante todos estos meses, han surgido varios rumores sobre su regreso televisivo, pero no ha sido hasta el pasado 27 de mayo cuando Joaquín Prat anunció la noticia que todos estábamos esperando.

En plena emisión de El club social, el compañero de Ana Rosa Quintana quiso despejar algunas de las preguntas sobre la reincorporación de su jefa.

"Ustedes muchas veces nos preguntan '¿Cómo está Ana Rosa?' '¿Qué sabéis de Ana Rosa?' '¿Cuándo vuelve?'. Va a volver muy pronto. Podemos decir que en septiembre ya está aquí, esperemos. Esa al menos es la idea que tenemos todos en la cabeza".

Por su parte, y tras la reaparición de 'la reina de las mañanas' en la plaza de toros de Las Ventas, Cristina Tárrega quiso aportar más información sobre su querida amiga.

"Estuvimos desde las dos de la tarde a las diez de la noche y lo pasamos fenomenal. Seguro que está aquí en septiembre. Cada día está más animada", aseguró la tertuliana de El programa de Ana Rosa.