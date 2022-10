Ana Rosa Quintana confirma lo del embarazo de Olga Moreno

Ana Rosa Quintana ha entrevistado a Olga Moreno y se ha dado cuenta de algo: está atravesando uno de los mejores momentos de su vida. Gran parte de su felicidad está relacionada con Agustín Etienne, su nuevo novio, a quien define como un “angelito”. La presentadora ha bromeado con ella y le ha dicho que lo último que le falta es anunciar que está embarazada.

Ana Rosa Quintana es una de las mejores periodistas de Telecinco, es la única que ha logrado charlar con la ex de Antonio David. Antes de empezar la entrevista han emitido un pequeño avance a la entrada del plató y ahí ha nacido todo. Quintana ha bromeado con su invitada y le ha comentado que lo próximo que hará será confirmar su embarazo.

| Telecinco

Ana Rosa ha estado apartada del foco mediático 11 meses, así que hay muchos asuntos que le han resultado extraños. La andaluza ha aclarado todas sus dudas y lo primero que ha hecho ha sido desvelar qué precio ha pagado para estar con Agustín. Reconoce que Rocío Flores está molesta con ella, pero espera que el malestar se le pase rápido.

“A ella le cuesta trabajo digerirlo, pero la gente que me quiere me ve feliz y ellos tienen que estar felices de verme así. Mi relación con Rocío no está en su mejor momento, pero no es la primera vez que se enfada, ya lo arreglaremos. Yo no estoy haciendo mal a nadie, me he separado hace un año y medio, no pensaba que me iba a separar”.

Ana Rosa no entiende que su antigua colaboradora se haya enfadado, piensa que Olga Moreno tiene derecho a hacer su vida. Ya no está casada con Antonio David y no es justo que nadie le pida explicaciones, puede tomar cualquier decisión. Sin embargo, la empresaria está dispuesta a sentarse con su familia para aclarar todas las dudas que hay en el aire.

Ana Rosa Quintana logra averiguar la verdad

Ana Rosa ha estado muy cómoda con su invitada, tanto que han bromeado con la posibilidad de ampliar la familia. Olga se ha tomado bien el comentario, de hecho se ha reído y ha reconocido que está muy ilusionada con su nuevo novio. Le llama cariñosamente Agus y está luchando para que el noviazgo dure “para toda la vida” porque confía en él.

| Europa Press

“Cuando me fui a Supervivientes mi pareja no estaba bien, llevaba un tiempo regular, pero no entraba en mi cabeza separarme. Yo no me lo creía y seguí luchando, por eso la relación con Agustín ha sido un angelito que me han puesto y estoy feliz. Quiero mirar hacia el futuro porque el pasado son etapas que se cierran y no quiero mirar atrás”, ha explicado.

Quintana sabe que la ex de Antonio David ha sido completamente sincera, no se ha dejado nada por contar y ha hablado con el corazón. “Yo he estado enamorada de mi marido hasta que salió lo de Marta Riesco en la revista, no estábamos bien, pero son baches. Nos distanciamos un poco, pero de ahí a separarme no, yo no me lo esperaba”.

Ana Rosa Quintana ha hecho historia

Ana Rosa ha sido la única que ha logrado convencer a Olga Moreno para que regrese a Telecinco. Ella quería estar lejos de la televisión, pero se ha dado cuenta de que lo mejor es dar la cara. Ha puesto mucho empeño en dejar claro lo que siente por su novio, no quiere que nadie dude.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

“Confío plenamente en Agustín, siempre he confiado en David, lo que pasa que él era público y salían muchas chicas. Lo que a mí me trasmite Agustín es bueno, confío en él”, ha declarado con una sonrisa.

Quintana ha recibido felicitaciones de todos sus compañeros, pues lo que ha hecho es muy complicado. La segunda madre de Rocío Flores desconfía de ciertos periodistas y no suele hablar con nadie. Pero con la presentadora ha hecho un esfuerzo: sabe que es la mejor, no hay nadie como ella en Mediaset.