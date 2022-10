Ana Rosa Quintana confiesa que los malos augurios son verdad

Ana Rosa Quintana no deja de ser noticia desde que ha regresado a televisión. Ha generado polémica por sus ataques al Gobierno y también por su entrevista a Ortega Cano. Y ahora lo es otra vez porque ha confirmado en directo una noticia que afecta negativamente a Mediaset.

Se ha publicado que Paolo Vasile, el consejero delegado, deja su puesto y ella ha manifestado que es cierto. Es más, no ha dudado en dedicarle unas palabras de cariño.

Ana Rosa Quintana conoce la noticia

La presentadora de El programa de AR ha visto se ha quedado sorprendida, como todo el mundo, con la información que se revelaba estos días. Nos estamos refiriendo a la que indicaba que Vasile había sido despedido y que en los próximos meses dejaba vacío su sillón como CEO.

La noticia ha generado un enorme revuelo y rápidamente se han producido las primeras reacciones. Así, MFE-Media Europe ha negado de inmediato el despido e incluso el propio aludido ha decidido hablar. Lo ha hecho para dejar de manifiesto que se marcha, pero no porque haya sido cesado.

El italiano ha contado que deja su cargo por una cuestión personal que ya había pactado con el grupo en 2019. En aquel momento no se fue por la pandemia y porque se le solicitó que esperara un poco más. Ahora ha decidido que es el momento de cumplir con la promesa que le hizo a su mujer: jubilarse y regresar a su país.

De esta manera, será el próximo mes de marzo cuando, tras 40 años en Mediaset y 23 como consejero delegado, dirá adiós.

Ana Rosa Quintana habla de la marcha de Vasile

La exmujer de Alfonso Rojo, tras conocer la información y las palabras de Paolo, ha decidido hablar sobre el asunto. Ha aprovechado el directo de El programa de AR para ratificar las declaraciones de aquel: “Quiero decir algo por mi cuenta, es algo personal. La noticia es que Vasile, el CEO de nuestra compañía, se va”.

“No me quiero meter en camisas de once varas, pero por cosas que sé aunque no me corresponden, él se va. Pero se va fundamentalmente porque esto está decidido hace ya mucho tiempo. Sigue siendo de la familia Berlusconi como un hijo, como un hermano, como un tío, porque ha trabajado toda su vida aquí”.

A esto ha añadido: “Lo digo por aclarar que no hay ninguna destitución. No sé cuándo se va a producir, pero lo normal es que sea cuando haya que presentar las cuentas del año”.

De igual modo, ha querido dedicarle a él un sentido discurso: “El día que se vaya Vasile se va alguien muy importante de la comunicación de nuestro país. Ha hecho historia de la televisión, ha sido nombrado el CEO más relevante del IBEX en muchísimas ocasiones. La televisión en España no hubiera sido igual sin él”.

“El día que acabe este periodo, que ha durado casi 24 años, se irá, como no puede ser de otra manera, por la puerta grande. Yo le quiero agradecer personalmente su generosidad, su amistad y como nos ha defendido a todos los que trabajamos aquí, a los que damos la cara, en momentos difíciles y complicados. El día que se vaya tiene que hacerlo como un grande de la televisión, que ha cambiado la historia de la televisión de este país”.