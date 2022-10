Ana Rosa Quintana confiesa que debe irse otra vez por un aviso del médico

Ana Rosa Quintana ha vivido este lunes 10 de octubre uno de los días más felices después de atravesar por un oscuro camino lejos de la televisión. Y todo por culpa del cáncer que le diagnosticaron en noviembre de 2021.

Ana Rosa Quintana estaba pletórica en plató y a la vez muy emocionada tras comprobar que el tratamiento que ha pasado durante estos meses ha sido efectivo.

Un tratamiento que le ha permitido volver en cuanto ha tenido las fuerzas suficientes para ponerse delante de una cámara. Y ha regresado para hacer lo que más le gusta: presentar El programa de Ana Rosa.

Ana Rosa Quintana vuelve a casa embargada por la emoción

Las primeras palabras de Ana Rosa han sido que se considera "una afortunada" por poder regresar al plató que tanto le ha echado de menos durante este tiempo que ha estado parada.

"Es como que te retiran de la vida", afirmaba esta en su 'speech' inicial donde se la ha visto embargada por la emoción saludando a sus compañeros.

También ha hablado, más largo y tendido, en una rueda de prensa abierta una vez que ha finalizado el espacio matinal.

Así las cosas, Ana Rosa Quintana ha confesado que no ha sido fácil este proceso de quimioterapia que ha tenido que atravesar para estar tan recuperada como la vemos hoy en día.

"Cuando estás con la quimio hay que tener mucho cuidado con las defensas, tu vida se limita a estar muy bien para no perder las defensas", ha observado.

"Si me han dejado incorporarme ha sido con el compromiso de que me voy a cuidar"

Y es que Ana Rosa ha sido consciente del problema que se le vino encima hace ya casi un año. Pero lo ha llevado con la mayor dignidad, como desvelaba a toda la audiencia este lunes por la mañana.

"Tienes la obsesión de no querer perder ninguna sesión para acabar cuanto antes. Los médicos y las enfermeras han sido maravillosas, he tenido mucha suerte", sentenciaba Ana Rosa.

Eso sí, la compañera de Joaquín Prat y Patricia Pardo ha sido clara al respecto de que la enfermedad aún no está superada y todavía le queda mucho trecho que caminar.

"Mi vida tiene que cambiar y no puedo tener el ritmo que tenía antes. Si mis médicos me han dejado incorporarme ha sido con el compromiso de que me voy a cuidar. De que cuando termine el programa, que es intenso, no voy a hacer más cosas, voy a descansar todo lo que pueda, no voy a tener estrés, disgustos".

La presentadora da la peor noticia sobre su labor en el programa

Ana Rosa Quintana sabe que tiene que seguir a rajatabla los consejos médicos, y ella misma ha dado a conocer una decisión sobre su continuidad en el programa, a corto plazo.

"Voy a hacer una cosa, ya lo digo porque me lo han pedido. Hay que empezar poquito a poco y los viernes no voy a venir. Me han pedido acortar la semana e ir poco a poco", ha desvelado.

"Es mucho programa y no me acordaba", ha contado. "Es como cuando empiezas a entrenar y te vas haciendo, pero al principio tienes agujetas. Y tengo agujetas mentales", ha explicado de forma distendida la presentadora.

Lo cierto es que los viernes El programa de Ana Rosa será conducido por sus habituales presentadores mientras que la madrileña ha estado tratándose del cáncer de mama. Patricia Pardo y Joaquín Prat llevarán las riendas del espacio de Unicorn Content cada viernes, al menos de momento.