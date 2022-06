Ana Rosa Quintana aparta a Joaquín Prat del resto y le cuenta la verdad

Ana Rosa Quintana siempre ha tenido una relación muy especial con Joaquín Prat. Por eso, no se lo pensó dos veces a la hora de compartir con él una importante confidencia.

No hay ninguna duda de que estos últimos meses han sido un auténtico infierno para 'la reina de las mañanas'. A principios del pasado mes de noviembre, la periodista dejó sin palabras a toda la audiencia de El programa de AR tras hacer pública la mala noticia que acababa de recibir.

"Me han detectado un carcinoma en una mama. Afortunadamente, está localizado, no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató, de estos compañeros, que también son mi familia".

Durante estos meses, Ana Rosa Quintana se ha visto obligada a desaparecer del foco mediático y a abandonar sus funciones en Unicorn Content para poder luchar contra ese cáncer de mama que ha puesto en peligro su vida.

Aunque su regreso a la pequeña pantalla está previsto que se produzca el próximo mes de septiembre, la madrileña ha reaparecido públicamente para celebrar un día muy especial.

El pasado sábado, 25 de junio, Ana Rosa Quintana y el resto de trabajadores de este matinal de Telecinco acudieron a la fiesta anual de la productora. "Para todos los que formamos parte de este equipo, ha sido un fin de semana muy especial", aseguró Patricia Pardo.

"El sábado muchos de nosotros pudimos compartir el día con Ana Rosa, que reapareció así de majestuosa e imponente en la fiesta de nuestra productora", dijo a continuación.

"Ella fue un gran ejemplo para todos. Nos contagió sus ganas, su espíritu positivo y su energía. Está siendo un proceso muy duro, pero su vuelta sabemos que está cada vez más cerca".

Ahora, y días después de celebrarse este evento, la amiga de Joaquín Prat se ha pronunciado al respecto.

Ana Rosa Quintana acude a sus redes sociales

Ana Rosa Quintana no ha querido dejar pasar la ocasión para agradecerles a sus compañeros de El programa de AR todo el cariño y apoyo que le han dado durante esta larga lucha.

Este lunes, 27 de junio, 'la reina de las mañanas' ha acudido a su cuenta de Instagram para compartir unos emotivos mensajes.

Junto a la primera foto, Ana Rosa Quintana ha querido hacer una mención especial a sus grandes amigos. Y es que, gracias a ellos, los diferentes programas de Unicorn Content han seguido funcionando a la perfección.

"Mis queridos compañeros, gracias por el apoyo, por el cariño y el acompañamiento. Os quiero", escribió la madrileña. Aunque, sin duda, la instantánea más emotiva es en la que aparece junto a su equipo.

"El programa de AR en pleno y aún no estamos todos. Gracias por vuestro aliento en estos meses. Qué maravilla reencontrarme con todos en la fiesta de Unicorn Content".

Ana Rosa consigue emocionar a sus trabajadores

Durante esta fiesta de verano, Ana Rosa Quintana quiso dirigirse a sus compañeros de trabajo. La madrileña pronunció un discurso con el que consiguió levantar el ánimo de los trabajadores de El programa de AR.

"Estoy muy bien. Lo he estado durante todo el proceso, que es duro, no lo voy a negar, pero he tenido suerte y lo he llevado bastante bien. He sentido el cariño de todos los compañeros".

"Ha sido impresionante, porque, al final, es mucho tiempo, han sido siete meses... Todos los días, todos, todos, hasta el último redactor, la sastra, el regidor... En el fondo ha sido precioso, pero me lo podía haber evitado, la verdad".

Como broche de oro a su intervención, Ana Rosa Quintana compartió una divertida anécdota con la que anunció que ya está de vuelta.

"He visto una imagen que representa mucho lo que es el programa. Es Óscar en una publicidad y yo en jarras… Pues Óscar, ¡ya estoy aquí!".