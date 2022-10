Ana Rosa Quintana aparece con alguien diferente y aprovecha para confirmar el rumor

No cabe duda de que, tras unos largos meses alejada de la pequeña pantalla, Ana Rosa Quintana ya tiene fecha para volver a El programa de Ana Rosa. Y es que desde que la periodista apareció, nuevamente, en el foco mediático el pasado junio, todo el mundo no podía evitar preguntarse cuándo regresaría para presentar su querido programa.

Ahora, por fin, después de diez largos meses ausente debido al cáncer de mama que padece, el mismo Joaquín Prat confirmó lo que todos los telespectadores estaban esperando. Asimismo, el periodista aseguró que su querida amiga regresaba a la pequeña pantalla por la puerta grande el próximo lunes, 10 de octubre. "Ha llegado el día, la vuelta de nuestra compañera, amiga, va a ser una realidad el próximo lunes", decía.

"Regresa a esta, su casa, Ana Rosa Quintana", expresaba emocionado. Desde luego, un regreso que se ha hecho de esperar, pero que, finalmente, ya es un hecho. A pocos días de empezar de nuevo su rutina, la presentadora está ultimando todos los detalles.

¿Cómo se está preparando Ana Rosa Quintana para volver a conducir su querido espacio? Desvelamos todos los detalles, contados por ella misma.

Ana Rosa Quintana da los últimos detalles de su regreso

Sin duda alguna, todo parecía indicar que Ana Rosa Quintana iba a volver muy pronto a retomar su puesto de trabajo. Tal y como ella confesó en la fiesta de Unicorn, que se celebró en junio, "viene un otoño caliente y yo quiero estar ahí cuando pase lo que tenga que pasar".

De hecho, todos los telespectadores de El programa de Ana Rosa se esperaban que la periodista regresara a su plató a principios de septiembre, algo que, finalmente, no acabó sucediendo.

Nuevamente, debido a su enfermedad, la presentadora no pudo volver al formato matutino junto a sus compañeros Joaquín Prat y Patricia Pardo porque estaba a la espera de unas pruebas médicas. De manera que, ni la protagonista ni su entorno más cercano quiso revelar una fecha errónea.

No obstante, después de semanas llenas de incertidumbre, la madrileña regresará definitivamente a su querido programa. Desde luego, un 10 de octubre que se celebrará por todo lo alto y que, sin duda, será un día inolvidable.

Tan solo quedan tres días para que la periodista regrese a su "hogar". Por este motivo, justamente, ayer, 6 de octubre, la amiga de Joaquín Prat se encontraba junto a su socia, Xelo Montesinos, en Madrid, con quien, seguramente, ha planificado su vuelta al detalle.

Fue en ese preciso momento en el que los reporteros presentes no dudaron en preguntarle sobre su gran regreso en televisión. "Preparando la vuelta", empezaba diciendo visiblemente feliz y emocionada al respecto. En cuanto a las palabras que le dedicaron sus compañeros del programa, Ana Rosa Quintana admitía que fueron "superemocionantes".

"La verdad es que todo este tiempo ha sido tan bonito, el cariño y todo", aseguraba. Eso sí, sobre cómo había vivido todo este tiempo alejada de las cámaras, la presentadora no quiso dar detalles por un claro motivo. "Escuchadlo el lunes, que lo voy a contar todo, todo lo que queráis saber", explicaba dejando intriga en el aire.

Como no podía ser de otra manera, antes de despedirse de la prensa quiso aclarar que se encuentra bien. "Sí, gracias Dios, sí. SI no, no volvería", zanjaba agradecida.

Así será el regreso de Ana Rosa Quintana

No cabe la menor duda de que todo el mundo está esperando que Ana Rosa Quintana vuelva a su querido espacio. Evidentemente, ella también está dichosa y, según lo que ha revelado su entorno más cercano para Semana, está nerviosa por sentarse nuevamente a su plató. "Ana Rosa está nerviosa, pero sobre todo muy ilusionada", decían.

Además, también aseguraron que el espacio matutino contará con muchas novedades. "Tiene muchos modelos previstos para ese día, pero ni siquiera sabe si recurrirá al blanco. Siempre suele tenerlo claro, pero esta vez no".

Pero la auténtica bomba sería que, tal y como confiesan, "se está negociando una entrevista de mucho peso en la crónica social". "Si todo va bien, vería la luz a lo largo de la próxima semana", explicaban al respecto.

