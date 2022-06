Ana Rosa Quintana siembra las dudas sobre su salud con un gesto que preocupa a todos

Ana Rosa Quintana lleva demasiado tiempo alejada del ruido mediático porque está centrada en recuperarse del cáncer que padece. El tratamiento está siendo efectivo y tiene previsto regresar a la pequeña pantalla en septiembre. Antes de tomar las riendas de su programa se había comprometido a hacer acto de presencia en un evento madrileño, pero ha desaparecido sin avisar.

Ana Rosa confirmó que iba a estar en una reunión que se celebró el pasado martes 21 de junio en el Hotel Plaza España de Madrid. La terraza de este establecimiento ha celebrado una pequeña fiesta en honor a una marca de cosmética con la que la presentadora tiene relación. La sorpresa ha sido que no ha asistido a la cita y nadie sabe el motivo de su ausencia, por eso hay tantos rumores encima de la mesa.

Ana Rosa conoce el mundo de la información mejor que nadie y sabe que lo más acertado es ser transparente. Nunca ha ocultado ningún detalle sobre su estado de salud, de ahí que el público haya mantenido la calma hasta el final. El problema es que su desaparición del Hotel Plaza España ha desatado nuevos rumores y algunos son demasiado fuertes.

Ana Rosa, según han contado sus compañeros de Telecinco, se encuentra perfectamente y está a punto de regresar a la cadena. Lo hará después del verano, pues tiene pensado pasar unos meses en Cádiz al lado de sus hijos. La familia permanece unida y es una de las cosas que más feliz hace a la comunicadora y que más le está ayudando a recuperarse.

Quintana facilita información regularmente para evitar ciertas especulaciones, pero su ausencia en el evento anterior ha sido perjudicial. El público quiere saber por qué no ha hecho acto de presencia y había periodistas que ya tenían preparadas varias baterías de preguntas. Es posible que ofrezca explicaciones a través de sus redes sociales, plataforma que suele usar en este tipo de revuelos.

Ana Rosa Quintana desata nuevos rumores

Ana Rosa se comprometió a estar en el Hotel Plaza España el martes 21 de junio a las 20:00 horas, pero ha cambiado de opinión. Cabe la posibilidad de que no se sintiera con fuerzas de explicar cómo se encuentra, pues es un proceso delicado y privado. Ofrece información puntual porque es un personaje público y sabe que puede hacer mucho por la sociedad, pero es lícito que sus energías se agoten.

Quintana está en un momento crucial porque la recuperación final está cada vez más cerca, pero los suyos están preocupados. Sus compañeros de prensa que le estaban esperando en el evento de las cremas querían hablar con ella y no han podido. El público ha empezado a lanzar teorías, aunque ninguna de ellas se corresponde con la realidad.

La presentadora tiene más tiempo porque no hace pantalla, pero sigue trabajando detrás de las cámaras y es una mujer ocupada. Lo más probable es que no haya cumplido con su cita porque en el último momento le haya surgido un imprevisto. Aunque también sería normal que no quisiera dar explicaciones de las novedades sobre su salud, eso no quiere decir que le pase nada malo.

Ana Rosa Quintana ya ha hecho las maletas

Ana Rosa ha servido de ejemplo para muchos enfermos de cáncer, pues ha demostrado que es posible derrotar a la enfermedad. En ningún momento se ha rendido, ha atacado a la raíz del problema y ha encontrado la solución más sencilla: luchar hasta el final. Está en la recta final de su tratamiento y para celebrarlo pasará el verano en su casa de Sotogrande, en Cádiz.

Quintana se ha ganado el cariño de la profesión, por eso todos sus compañeros han estado tan preocupados. Cada vez falta menos para que recupere las riendas de su programa, un espacio que lleva siendo líder más de una década. Todo es gracias a ella, pues es una profesional de primera categoría que empatiza con los espectadores a la perfección.

La presentadora, sin quererlo, ha negado las buenas noticias sobre su estado porque si hubiera estado con ánimo habría aparecido. Eso es lo que piensan algunos medios, pero ella no ha aclarado el motivo de su ausencia. El gesto que ha tenido ha despertado todo tipo de sospechas y la preocupación irá en aumento hasta que ella dé explicaciones.