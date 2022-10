Ana Obregón reconoce que el padre de su hijo llora porque quiere volver con ella

Ana Obregón aún se está recuperando del último susto que le dio la vida. Desde que su hijo, Álex Lequio, falleciese hace dos años, la actriz no ha levantado cabeza.

En estos últimos dos años, la vida le puso a prueba varias veces. Primero fue Álex debido a su cáncer y poco después su perro, del que dicen que no pudo aguantar la pena.

La segunda pérdida más importante para Ana Obregón fue su madre, que murió un año después que su nieto. Por aquella, quiso centrarse en su padre y pasar más tiempo juntos.

No obstante, la vida le deparó otra caída a la actriz. La muerte de su padre en septiembre de este año fue el golpe más fuerte para la actriz. En solo dos años ha perdido a tres de sus figuras más importantes y eso no debe ser nada fácil.

En estos tan complicados momentos, otro de sus apoyos ha sido su expareja, Alessandro Lequio, que siempre ha estado ahí para ella, pese a su separación por infidelidad.

El presente de la expareja de Ana Obregón

Alessandro Lequio trabaja desde 2005 como colaborador en El programa de Ana Rosa, presentadora con la que ha surgido una gran amistad con el paso de los años.

Por todos es conocido la enfermedad de Ana Rosa que le ha apartado temporalmente de televisión. La presentadora hace casi un año que abandonó su espacio televisivo debido a su cáncer de mama.

El proceso de su enfermedad no ha sido fácil, pero vuelve con las pilas cargadas. Durante este tiempo, ha tomado su relevo el presentador Joaquín Prat, que ha sido el encargado de decir que ella volverá el lunes 10 de octubre.

"Durante casi un año este programa ha estado huérfano de la propia Ana Rosa, del alma de este programa, que es nuestra compañera y amiga. Ustedes seguro que le han echado de menos, nosotros también".

Ha contado que el proceso no ha sido fácil, en mitad del sufrimiento y la incertidumbre. No obstante, la espera ha terminado: "Aquí te esperamos. Ahora ya les podemos decir que la vuelta de nuestra compañera va a ser una realidad el próximo lunes".

En mitad de este revuelo, el plató se llenó de aplausos, sonrisas y lágrimas. Allí estaba presente el ex de Ana Obregón que no pudo contener las lágrimas ante la feliz noticia.

"Yo la necesitaba ya, estoy muy feliz", ha contado Alessandro Lequio, ante la incipiente presencia de Ana Rosa de nuevo como presentadora de su programa.

La relación de Ana Obregón con su ex

Ana Obregón y el colaborador de televisión se separaron cuando Álex tan solo tenía un año. No obstante, Lequio siempre ha sido buen padre y ha estado ahí junto con la actriz en los momentos fáciles y difíciles.

Ambos asistieron juntos a la graduación de su hijo, a su 18 cumpleaños y a comunicarle su enfermedad a Nueva York. Siempre han estado juntos para él.

Ana Obregón también viajó a Italia cuando la que fue su suegra, murió. Allí estuvo para tenderle el hombro a su ex y a su hijo tras el fallecimiento de su abuela.

Por su parte, su expareja asistió al funeral de la madre de Ana Obregón el año pasado. Sin embargo, su ausencia fue muy notoria el pasado septiembre en el entierro del padre de la actriz.

"No me encontraba bien", esa fue la explicación que dio el ex de la actriz ante los medios, por su ausencia en el velatorio del que había sido su suegro años atrás.