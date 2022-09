El otro niño de Ana Obregón admite los peores presagios sobre ella

Ana Obregón vio cómo hace 20 años una de las series más icónicas del la televisión, Ana y los 7, triunfaba en la primera cadena del ente público.

En aquella serie, Ana Obregón tuvo una oportunidad de trabajar con actores de la talla de Daniel Freire, Roberto Álvarez o Aarón Guerrero. Este último ya había sido protagonista años antes en una de las series que más audiencia cosechó en televisión, como era Médico de familia.

Esta semana, el actor ha concedido una entrevista a un conocido medio digital. En esta, explica cómo cambió su vida después de finalizar aquella etapa en la serie de TVE, ficción que dio muchas alegrías a la ex de Alessandro Lequio.

Lo cierto es que el joven se replanteó su futuro profesional después de ver como las ofertas dejaban de llegarle y decidió abrirse camino como empresario.

Ana Obregón conoce los motivos del giro radical en su vida

Guerrero comenzó por todo lo alto y junto a su hermano fue abriendo poco a poco varios locales de hostelería. Además de sacar al mercado un vino, que es una de sus mayores pasiones. En la actualidad, el excompañero de trabajo de Ana Obregón tiene 35 años, está casado con Salomé Gadea y tiene un hijo de cuatro años, Beltrán.

En la citada entrevista de El Español, Aarón Guerrero ha hablado de su vida profesional y también ha sido preguntado por la relación que mantiene con Ana Obregón. Una mujer que ha pasado estos últimos años sumida en el dolor después de perder a su hijo Álex Lequio.

Primeramente, el entrevistado desvela cuál fue el momento en el que pensó abrirse paso como empresario. "Cuando termina Ana y los 7 hay una temporada, de un año y medio, que no sale trabajo y no sale nada interesante", cuenta.

"No tengo representante ni hago nada para volver"

"Llegó el momento de arrancar algo de hostelería con un primer restaurante y luego, a partir de ahí, abrí La Malaje, y después los Bácaros, los italianos que tenemos. También las Tías Felis, que son las tabernitas que tenemos también tres. Nos hemos juntado con esos siete locales", expone.

Lo cierto es que tal y como le van las cosas actualmente, no se plantea volver a ser actor a corto plazo. "No es que no quiera volver, es que no lo busco ni muchísimo menos. No tengo representante ni hago nada para volver. A veces me preguntan qué haría si saliese algo que me apeteciese", sostiene.

Eso sí, deja la puerta abierta porque "creo que los que nos hemos dedicado al mundo de la interpretación, ese gusanillo siempre lo tenemos. Siempre te pica ese gusanillo, y cuando hago reportajes y entrevistas siempre ayuda para quitármelo", confiesa.

El actor desvela cómo está su relación con Ana Obregón

Sobre la relación que mantiene con Obregón, el joven es franco a la hora de hablar de ello. "Ella ha estado en La Malaje (uno de sus restaurantes), y quedamos todos allí para una comida que hicimos".

"Es verdad que desde que pasó lo de Álex estamos menos en contacto porque ella está más en sus cosas y hablamos menos. Siempre he tenido muy buena relación con ella y con todos los compañeros de Ana y los 7. Seguimos en contacto, tenemos nuestro grupo de WhatsApp", señala el joven.

Por último, cuenta este que "siempre estamos en contacto para felicitarnos los cumpleaños. Para quedar es más complicado porque cada uno tiene su vida. Tenemos pendiente una quedada", ha desvelado en la citada entrevista.