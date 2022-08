Ana Obregón se enfrenta a otro fallecimiento y vuelve a preocupar a los suyos

Ana Obregón está pasando un triste verano en su casa de Mallorca. La mujer que otrora era alegría permanente, sonrisas y una dosis elevada de frivolidad ha cambiado su esencia existencial.

La muerte de su hijo Aless, hace algo más de dos años la tiene sumida en una tristeza infinita de la que no logra sobreponerse. Y lo peor es que intuye que nunca más volverá a ser la de antes.

Lo contaba hace poco en una sincera entrevista acompañada de su tradicional posado veraniego. "Desde que él no está, parece que vivo, pero no vivo. La pérdida de un hijo es tremenda, es algo que no es natural y no se supera".

Ana pasa los días de verano en su casa de Mallorca. Se trata de un impresionante mansión construida prácticamente sobre el mar y desde la que contemplo en silencio los atardeceres. También está escribiendo mucho, en silencio, con la calma y la paz que da el Mediterráneo.

Está escribiendo su parte de un libro que empezó a escribir su hijo y que ella se encargará de terminar. También dedica la poca energía que tiene a hacer crecer la Fundación que lleva el nombre de su hijo. Su objetivo es dotar de recursos la investigación contra el cáncer, la enfermedad que se llevó a su hijo.

Por si fuera poco, Ana también ha perdido recientemente a su madre, uno de los otros pilares de su vida. Ahora vive pendiente de la salud de su padre, que echa de menos a la que ha sido su compañera de vida.

Hace pocos días, Ana se acordaba de su madre felicitándola por su Santo. "Esta mañana te mandé un ramo de rosas blancas al cielo y me dice un angelito que te han llegado".

Y es que Obregón vive con el corazón, el pensamiento y la mirada en el cielo, mientras lucha por seguir respirando aquí, en la tierra.

La otra muerte que ha conmocionado a Ana Obregón

Ana Obregón utiliza sus redes sociales para rendir homenaje a sus seres queridos, a los que están y a los que ya se han ido. Así pues, uno de sus últimas publicaciones ha roto de nuevo el corazón de sus seguidores, que le han mandado cariñosos mensajes.

El vídeo con imágenes que ha publicado es un homenaje a Luna, a quien "con tantas ausencias no te he dado la importancia que te mereces".

Se trata de una perrita que vivió durante 16 años al lado de su hijo Aless. En el vídeo se puede ver a Luna en varias instantáneas con él y con Ana, desde que era un cachorro hasta prácticamente el fin de sus días.

| Instagram

"Hiciste muy feliz a mi Aless durante 16 años y por eso te quiero dar las gracias. Tu pena hizo que te fueras con él hace ahora dos años".

Ana alberga la esperanza de que "estáis juntos correteando por algún lugar de la eternidad, muy cerquita de mi corazón". Desgarrador.

Los mensajes de ánimo a Ana Obregón

Cada publicación de Ana provoca intensos sentimientos entre sus seguidores. Así pues, este vídeo ha dejado muy tocado a más de uno.

"Me pones tan triste que me saltan las lágrimas, tu dolor me traspasa por esta pantalla", le decía una usuaria.

"Se me encoge el alma, nuestros hijos han dejado de ser hombres en la tierra para ser ángeles en el cielo", le decía otra. "Siempre me emocionas tanto con tus publicaciones, ojalá hubiera más personas como tú en el mundo, llenas de luz".

Ana Obregón vive por y para su hijo y lo demuestra cada día.