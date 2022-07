Ana Obregón, impactada al comprobar el dinero que hay detrás del escándalo íntimo

Ana Obregón ha atravesado un momento muy duro después del fallecimiento de su hijo, pero está saliendo adelante gracias a los suyos. Cuenta con el apoyo de una persona muy importante para ella: su expareja Alessandro Lequio, con quien tuvo muchos problemas. La tristeza les ha unido y, actualmente, forman un binomio inseparable que acapara todas las miradas.

Ana Obregón conoce de cerca el temperamento del conde, pero sabe mejor que nadie que dentro de él hay un corazón enorme. Por eso, se ha alegrado al descubrir lo que ha sucedido con el escándalo íntimo en el que se vio envuelto hace unos años. La política Olvido Hormigos aseguró que había mantenido relaciones con él y dio detalles que traspasaron todos los límites.

Ana se ha dado cuenta de que hay actos que tienen consecuencias y el atrevimiento de Olvido Hormigos ha sido duramente castigado. El portal Informalia asegura que la exconcursante de Gran Hermano VIP le tendrá que pagar mucho dinero a Alessandro y a su mujer. María Palacios, esposa del colaborador, también salió salpicada de la historia.

Ana siempre ha confiado en su ex porque sabe que tiene muchos defectos, pero cuando da su palabra la lleva hasta el final. Los jueces le han dado la razón y Olvido tendrá que hacer un gran desembolso para resolver la deuda que tiene pendiente. “Deberá abonar 30 000 euros a María en concepto de indemnización y 20 000 a Alessandro en concepto de indemnización de perjuicios morales”.

Obregón fue la primera en hablar de los errores que cometió el padre de su hijo durante la relación que tuvieron en el pasado. Sin embargo, siempre ha dejado claro que nunca ha cruzado las líneas rojas porque el respeto es algo fundamental para él. La política se ha saltado las normas y tendrá que pagar las consecuencias, está completamente perdida.

Ana Obregón ha empezado una nueva aventura

Ana entiende que debe continuar caminando, pero durante mucho tiempo no ha tenido fuerzas de salir de su domicilio. El tiempo le ha hecho comprender que su hijo no querría verla así, por eso, se está esforzando por salir adelante. Lo hará para terminar lo que su querido Aless no pudo: una fundación que lucha contra el cáncer y un libro muy especial.

Obregón es una artista multidisciplinar y una de sus caras brilla en el mundo literario, por eso, se ha lanzado al mundo de las letras. Está redactando un libro que empezó su hijo y el público está deseando leerlo porque es evidente que estará lleno de emociones. La actriz se ha marchado de Madrid, donde reside habitualmente, para instalarse en Mallorca y centrarse en este reto.

La madre de Aless se ha ganado el cariño y el respeto de sus seguidores, de hecho, se ha convertido en un ejemplo a seguir. No olvida lo que ha pasado, pero entiende que su única obligación es seguir exprimiendo la vida al máximo. Ha conseguido dos cosas muy importantes: honrar la memoria de su pequeño y visibilizar el cáncer, la enfermedad que se lo llevó.

Ana Obregón demuestra que la verdad solo es una

Ana conoce perfectamente a su ex y sabe que iba a salir victorioso del conflicto legal que mantiene con Olvido Hormigos. En su momento, fue un auténtico revuelo, pues las intimidades del tertuliano estuvieron en boca de todos durante demasiado tiempo. Sin embargo, la justicia le ha dado la razón, pues nadie ha demostrado que lo que se contó fuera cierto.

Obregón ha tenido muchos conflictos con Alessandro en el pasado, pero la muerte de Aless les ha unido y no volverán a separarse. Se están dando apoyo mutuamente y han demostrado algo importante: que el amor es capaz de lograr lo imposible. Hace unos años, nadie hubiera pensado que la expareja pudiera enterrar todos sus problemas.

