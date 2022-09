Ana Obregón confiesa qué pasó en el entierro de su padre mientras ella estaba ausente

Ana Obregón vuelve a atravesar por uno de los momentos más duros de su vida. El pasado viernes de madrugada perdía a su padre Antonio a los 96 años. Estaba volcada en su cuidado desde hace unos meses.

El empresario se había convertido en uno de sus grandes apoyos tras las muertes de su hijo Aless y de su madre. En apenas un par de años, tenía que decirle adiós a la gente que más quería. En el funeral, la empresaria estuvo arropada por sus familiares y amigos, aunque echó de menos a alguien muy especial.

Ana confesaba en redes sociales que "me habéis dejado huérfana de padre y de hijo. Ahora las tres personas que más quiero en mi vida no estáis aquí conmigo y te juro que no sé como lo voy a hacer". Se mostraba abatida solo unas horas después de la muerte del empresario.

Durante el fin de semana, la actriz, acompañada por sus hermanos, despedía a Antonio en una ceremonia íntima. Tampoco pudieron faltar algunos de sus mejores amigos, como Susana Uribarri o Raúl Castillo. Este último se convirtió en su gran apoyo durante las últimas horas.

De hecho, le dedicó unas palabras muy emotivas en un post de Instagram. "Amiga mía, y solo se me ocurre amarte, y seguir caminando juntos en esta vida que tan fuerte ha golpeado, cariño mío", escribió.

| GTRES

Señalaba que "verte sufrir es un dolor muy duro, eres mi familia elegida, pero el dolor también es el precio del amor. Y yo siento mucho amor por ti".

Raúl continuaba diciendo que "la verdad es que me faltan las palabras. Pero no me faltan las ganas tan bonitas de seguir cuidando tu corazón y nuestro amor. Un amor que agarra tu mano y no la suelta".

Ana Obregón aparecía en todo momento acompañada por él durante el funeral de su padre. Sin embargo, hubo una ausencia que no pasó desapercibida para los seguidores de la presentadora. En un momento tan duro para ella, no estaba presente el padre de su hijo, Alessandro Lequio.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

El colaborador de televisión sí que asistió al entierro de su madre en mayo del año pasado. Contaba que no podía faltar en un día tan emotivo y más tratándose de la abuela de Aless. Además, siempre ha mantenido una relación muy cercana con la presentadora y todo su entorno.

Fueron muchos los que se preguntaron por los motivos por los que no acudió al funeral de Antonio. En declaraciones a Europa Press, explicó que "no me encontraba bien". Eso sí, tuvo palabras de cariño hacia el fallecido.

"Era un hombre extraordinario y le recuerdo con mucha admiración", apuntaba el italiano. Desvelaba que pese a no asistir al funeral sí que pudo hablar con la actriz. Confirmaba que está "como puede estar una persona cuando pierde a su padre".

| GTRES

Ana Obregón se acuerda de Antonio

Ana Obregón había dedicado estos últimos meses al cuidado de Antonio, por el que sentía verdadera admiración. Recordaba que "he coleccionado millones de momentos únicos contigo, que guardo tatuados en mi corazón. Ahora utilizaré para poder seguir respirando".

Hace unos meses, con motivo de su 96 cumpleaños, también quiso agradecerle todo lo que había hecho por ella. "Me has enseñado todos los pasos para bailar en la vida. Y me hice bailarina aprendiendo de puntillas, a bailar bajo el sol y a veces en la tormenta", escribió.

Le daba las gracias por "seguir tocando esa música que necesito para poder seguir bailando. Te quiero muchísimo", recalcaba en su publicación.

Ana Obregón vuelve a sufrir un duro revés en su vida. Gracias a su familia y amigos trata de superar lo mejor posible la muerte de una persona tan especial para ella.