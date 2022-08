Ana Obregón desvela qué ha hecho el médico cuando ha descubierto su delicada salud

Ana Obregón ha resuelto situaciones complicadas, pero ninguna como la que tuvo que resolver hace dos años: la muerte de su hijo Aless. El joven empresario falleció después de luchar heroicamente contra el cáncer, se marchó siendo un referente para todos. Obregón puede presumir de haber sido madre de un chico perfecto, es imposible encontrar a alguien que tenga un mal concepto suyo.

Ana Obregón atravesó una depresión, estuvo varios meses encerrada en su dormitorio y estuvo a punto de renunciar a todo. Según ha contado, no quería medicarse porque necesitaba sentir el dolor y quería vencer al miedo sin ayuda de químicos. Sin embargo, sus médicos han estado pendiente de ella, no le han soltado la mano y están orgullosos de lo que ha conseguido.

Ana estaba en un estado muy débil, ella misma ha reconocido que estaba completamente perdida y que no tenía ganas de seguir. Pero encontró una razón fundamental: honrar la memoria de su pequeño e intentar que ninguna familia vuelva a pasar por lo mismo. “Es un camino horrible, duro, un camino de espinas donde te sangran los pies y el corazón”.

Ana ha desvelado, gracias a su última publicación en Instagram, lo que han hecho el médico de su confianza: insistir hasta el final. Poco a poco va recuperando su estado de ánimo y lo que es más importante: su salud. Ha atravesado momentos duros, pero el coraje que siempre le ha caracterizado le ha servido para seguir caminando.

Obregón ha arrojado luz a un pozo muy oscuro, gracias a ella el público se ha dado cuenta de que el cáncer no es irreversible. La actriz ha montado una fundación para luchar contra la enfermedad e intentar ayudar a los pacientes que no tienen recursos. Su hijo pudo tratarse en Estados Unidos, pero desgraciadamente no todos tienen la misma suerte.

Ana Obregón envía un mensaje lleno de ánimo

Ana ha retomado una de sus tradiciones más populares: posar en bañador delante de sus fieles seguidores. Esta costumbre empezó gracias a Aless y se ha mantenido en el tiempo hasta convertirse en uno de los momentos más icónicos del verano. La artista quería disfrutar de las vacaciones y posaba para la prensa a cambio que dejasen tranquilo a su hijo.

Obregón ha mandado un mensaje que ha emocionado a los suyos porque demuestra que el tratamiento está funcionando a la perfección. Cada vez está más animada, a pesar de que no olvida que la vida sería mucho más fácil de la mano de su pequeño. No puede hacer nada para llenar este vacío, pero sí tiene la posibilidad de ayudar a los que están sin rumbo.

“Quiero que desde donde estés, veas a tu mamá intentando volver a vivir con el coraje que tú me enseñaste. Aunque antes tengo que encontrar mi corazón porque se fue con el tuyo”, escribe en sus redes sociales. Esta publicación no ha tardado en llenarse de mensajes de ánimo, los espectadores quieren demostrarle que no está sola.

Ana Obregón está haciendo un gran esfuerzo

Ana quiere continuar con el legado de Aless, así que ha hecho dos cosas: fundar una ONG y escribir un libro con fines benéficos. Este último proyecto lo empezó el joven empresario y no pudo terminarlo, así que para la actriz está siendo especialmente duro. Los expertos aseguran que será un éxito, no hay nada como un trabajo hecho desde el corazón.

Obregón está recogiendo lo que ha sembrado a lo largo de su carrera: cariño, respeto y comprensión. Es imposible encontrar a alguien que hable mal de ella, siempre ha ayudado a todo el que lo necesitaba. Por suerte está saliendo adelante, nadie esperaba menos: una estrella nunca se rinde.