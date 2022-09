Ana Obregón confirma el rumor sobre su débil estado y él aprovecha para señalarla

Ana Obregón volvía a soportar hace unos días una nueva pérdida. La semana pasada, la presentadora lloraba la muerte de su padre a los 96 años. Otro nuevo revés para ella, que había centrado todas sus fuerzas en los últimos tiempos en el cuidado de Antonio.

Toda la familia se mostraba abatida por el fallecimiento del empresario. Pero, sin lugar a dudas, la que más carga emocional lleva arrastrando es la bióloga. Era su propio hermano Javier el encargado de desvelar su estado de salud.

Aseguraba que a Ana "se le acumulan" las malas noticias en casa. Cuando se le pregunta por ella, con la voz entrecortada admite que se encuentra "regular". Durante los dos últimos años la tristeza se ha apoderado de la presentadora.

En 2020 perdió a su hijo Aless tras una dura lucha contra el cáncer. Aquello supuso un mazazo para ella, del que todavía no se ha repuesto. Al cabo de unos meses despediría a su madre y ahora ha sido el turno de su padre, otro de sus grandes pilares.

Cuando trata de pasar página siempre aparece una nueva desgracia que la acaba por hundir aún más. Después de tantos varapalos seguidos, su familia se muestra muy preocupada. Su estado anímico no es el mejor.

Aunque la situación ha sido dura para todos los componentes del clan, la que más lo ha sentido ha sido, sin lugar a dudas, la ex de Lequio. Desde que falleciera su hijo no ha conseguido levantar cabeza. Ha hecho todo lo posible por reponerse, pero le cuesta mucho recuperar la ilusión.

Durante todo este tiempo ha tratado de apoyarse en sus allegados y en sus amigos más íntimos. Algunos son inseparables, como Raúl Castillo o Susana Uribarri. Pero a veces no encuentra consuelo en ellos.

Ana Obregón cuenta con el cariño de todos sus hermanos. Saben que es la que más está sufriendo con todo esto. La pérdida de unos padres resulta especialmente doloroso, pero han muerto de forma natural y después de una larga vida.

Esto es algo que valoran mucho todos ellos. Sin embargo, para la actriz se está convirtiendo en toda una pesadilla cambiar de año. Desde 2020 ha ido perdiendo a las tres personas más importantes de su vida.

Nada más fallecer Antonio quiso dedicarle unas bonitas palabras en Instagram. "He coleccionado millones de momentos únicos contigo, que guardo tatuados en mi corazón. Y que ahora utilizaré para poder seguir respirando", escribió.

Recordaba que "me habéis dejado huérfana de padres y de hijo. Ahora las tres personas que más quiero en mi vida no estáis aquí conmigo. Te juro, papá, que no sé cómo lo voy a hacer".

Ana Obregón recuerda el pasado de su padre

Ana Obregón quiso recordar la dura infancia de Antonio. Explica que tuvo que "empezar a trabajar durante la guerra, cuando apenas eras un niño de 12 años limpiando pocilgas. Pero con tu pasión y tu trabajo incansable durante 70 años conseguiste crear una gran empresa".

Destacó que todos aquellos esfuerzos habían sido recompensados. "Por eso recibiste una merecida Medalla al mérito del trabajo", señaló.

Hace unas horas, ella daba las gracias a sus seguidores por todos los mensajes de cariño. Compartió un vídeo con varias imágenes de sus padres, a los que tendrá siempre muy presentes.

Ana Obregón aseguró que "ahora mi padre descansa junto a mi madre, el amor de su vida. Y con mi hijo, el amor de mi vida". Un duro revés para la presentadora, que tiene todo el cariño de los suyos.