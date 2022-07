Ana Obregón confirma los rumores sobre su salud compartiendo la prueba final

Han pasado dos años desde el fallecimiento de Aless y Ana Obregónsigue recuperándose de aquel duro golpe. No hay día que la presentadora no recuerde a su hijo y su estado de ánimo no ha vuelto a ser el mismo. Por ello, su familia y sus amigos siguen preocupados por Ana.

Hoy, conocemos de primera mano cómo se encuentra la actriz. Ha sido ella misma la que ha compartido una fotografía que ha dejado muy claro cómo se encuentra.

Ana Obregón sigue con dolor

Desde aquel 13 de mayo del 2020 en el que Aless Lequio se marchó para siempre a causa de un cáncer, Ana Obregón no ha vuelto a ser la misma. Desde aquel día, la presentadora ha pasado por momentos muy duros. Tantos, que, incluso, ha pedido al cielo reunirse con su hijo más pronto que tarde.

Sus redes sociales se llenaron de mensajes de sinceridad y de tristeza. Además, en este duro trance de superación, Ana Obregón tuvo que enfrentarse a la muerte de su madre, con quien estaba muy unida.

La actriz también le dedicó unas bonitas palabras en sus redes sociales con una fotografía donde recibió todo el apoyo del mundo. Desde entonces, a la actriz le cuesta sacar el positivismo a la vida, aunque cuenta con el apoyo de sus hermanas, de su padre y de sus amigos.

Precisamente, han sido estos los que han ayudado a que Ana salga de su zona de confort y empiece a hacer los planes que hacía antes. Unos que disfrutaba mucho antes del fallecimiento de su hijo.

Así se encuentra ahora Ana Obregón

Alejada por el momento de los medios de comunicación, se sabe queAna Obregónlleva más de un mes en su casa de Mallorca. La actriz lleva con esta propiedad desde hace años y, como suele ser habitual, pasa a ser su residencia durante la temporada estival.

Desde allí, Ana ha seguido trabajando en su proyecto profesional: terminar el libro que un día su hijo empezó. Además, como buena influencer, se ha tomado fotografías en su casa con productos cosméticos que publicita.

Gracias a las fotografías que prácticamente a diario cuelga la presentadora, conocemos su estado de salud actual.

Ana Obregón se encuentra animada

La fuerza para seguir adelante es lo que más caracteriza a Ana. Durante este mes que lleva instalada en Mallorca, ha hecho todo tipo de planes. No lo cuelga todo en su perfil de Instagram, pero en todo este tiempo ha sacado momentos para disfrutar con sus amigos.

También para disfrutar de la soledad, y de los proyectos que aún tiene pendientes. “Después de dos años, he reunido las fuerzas suficientes para empezar a escribir este libro. Se lo debía a mi hijo, durante su enfermedad empezó a escribir una joya que nunca pudo terminar”, escribía.

“Tardé casi un año en poder leerlo. Su talento para la escritura no podía quedar en un cajón”, concluía. Ana escribía estas palabras junto a una fotografía de su casa en Mallorca.

En la imagen, una terraza con vistas al mar y una gran habitación donde Ana se refugia estos días de verano.

El último mensaje en recuerdo a Aless

Mallorca siempre ha sido el destino preferido de Ana Obregón para las vacaciones de verano. El recuerdo de sus días de descanso con Aless en aquel hogar también ha estado presente estos días en Ana.

Por eso, la presentadora le ha dedicado unas bonitas palabras a su hijo, junto a una imagen de ambos en un barco en Mallorca. “Hace 26 meses que tuve que decir adiós para siempre a mi hijo, el amor de mi vida y, desde entonces, me cuesta mucho vivir. Esta foto es de uno de tus últimos veranos en Mallorca, adorabas el azul”, escribe Ana.