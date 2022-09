Ana Obregón anuncia que su padre ha muerto y desvela la causa del fallecimiento

Ana Obregón está atravesando un momento realmente complicado, logró levantar cabeza y ahora debe seguir luchando. En muy poco tiempo ha tenido que despedirse de las tres personas más importantes de su vida: su hijo y sus dos padres. Antonio García, un referente para el mundo inmobiliario, ha fallecido a los 96 años rodeado de amor y de buenos sentimientos.

Ana Obregón se ha ganado el cariño del público, por eso utiliza sus redes sociales para explicar lo que está pasando en su nueva vida. Desde que murió su hijo todo ha cambiado, no deja de recibir golpes y ha admitido varias veces que está cansada. Seguirá luchando porque hay muchas personas que desean verla sonreír, nunca se rendirá porque está muy bien acompañada.

| España Diario

Ana ha anunciado en su cuenta de Instagram que su padre ha muerto después de una silenciosa enfermedad, nadie sabía nada. Era público y notorio que tenía una edad avanzada y que había superado serios achaques, pero había un gran secretismo. La bióloga disfrutaba de una relación muy especial con él, por eso ha admitido que está desolada.

Ana, haciendo gala del talento que le caracteriza, le ha escrito una carta a su progenitor desvelando sus verdaderos sentimientos. Lamentaba haberse quedado huérfana tan pronto, pero entiende que es un proceso natural y que no puede rendirse ahora. Después de todo lo que ha superado esto es solo una piedra más, los suyos saben que saldrá adelante.

Ana Obregón manda un mensaje impactante

Ana conoce mejor que nadie cómo funcionan los medios de comunicación, por eso ha evitado dar demasiados detalles. Lo único que está claro es que Antonio ha muerto después de luchar contra una enfermedad que ha llevado en la más absoluta discreción. Su hija ha hecho un breve repaso de su vida para que los espectadores entiendan cómo se siente.

“Amado papá, anoche nos dejaste y fue como un rugido que surcó el cielo para reencontrarte con mamá y con mi hijo. Has vivido 96 años, difíciles en tu infancia cuando tuviste que empezar a trabajar durante la guerra cuando apenas eras un niño de 12 años. Pero con tu pasión y tu trabajo incansable durante 70 años conseguiste crear una gran empresa, por eso recibiste una Medalla al mérito del trabajo”.

Obregón ha encontrado consuelo en sus seguidores de Instagram, quienes se han movilizado para darle un sentido pésame. Ha llevado el proceso en silencio, pues no quería llamar la atención de las personas equivocadas, pero no hay nadie que le quiera hacer daño. El público siempre le ha demostrado que está a su lado, nunca dejará de mandarle ánimo.

“He coleccionado millones de momentos únicos contigo que guardo tatuados en mi corazón y que ahora utilizaré para poder seguir respirando. En dos años me habéis dejado huérfana de padres y de hijo. Las tres personas que más quiero en mi vida no estáis aquí conmigo y te juro papa que no sé cómo lo voy a hacer”, escribe la bióloga.