Ana María Aldón y Ortega Cano se van a separar tras la última llamada recibida

Ana María Aldón atraviesa por un momento muy delicado en cuanto a salud se refiere. Así se lo ha confesado la gaditana hace unas horas a una de las colaboradoras con más repercusión mediática. Carmen Borrego ha sido la encargada de anunciar lo que se lleva meses rumoreando: la mujer de Ortega Cano ha tocado fondo.

Ana María Aldón se hunde

Ha pasado mucho tiempo desde que Ana María Aldón se vanagloriase en televisión con su participación en Supervivientes. Este fue el concurso de su vida, donde se dio a conocer y dónde se ganó el cariño de la opinión pública.

Gracias a su esfuerzo, nada más salir de la isla, se ganó un puesto como colaboradora en Viva la vida. Aceptó la oferta sin el apoyo de su marido, pero la exconcursante de Supervivientes se ha dado cuenta de que este programa ha sido su tumba.

| Mediaset

Muchas de sus confesiones sobre los problemas personales con el torero empezaron a hacer mella en su matrimonio. Se llegó incluso a rumorear sobre una posible separación, aunque la pareja consiguió remontar.

No obstante, a estos problemas se ha sumado la pelea pública que Ana María Aldón mantiene actualmente con Gloria Camila. La hija del torero no soporta a la gaditana y viceversa, y ambas son protagonistas de duras pullitas en directo.

La charla telefónica que lo cambia todo

Pero, en las últimas horas, todo ha dado un giro radical. Y el motivo no ha sido otro que la llamada del torero en pleno directo. Ortega Cano, cansado de las peleas entre su hija y su mujer, levantó el teléfono y pidió paz.

Sin embargo, el torero no imaginaba que el teléfono móvil fuera a ser determinante para romper definitivamente su unión.

| Mediaset

El matrimonio de Ortega Cano pende de un hilo

Aún no se ha confirmado, pero Ana María Aldón podría ser que se divorciara después de la llamada del torero en directo. Ella está peor que nunca, siente que su marido no le da su lugar, ni en televisión ni en casa. “Hasta Marina, la asistenta de la casa manda más que yo”, explicaba la exconcursante de Supervivientes hace unos días.

Por si esto fuera poco, Carmen Borrego, que mantiene una estrecha relación con la gaditana, ha preocupado a todos. Tuvo una conversación telefónica con la mujer de Ortega Cano y esta le hizo saber el mal estado de salud por el que atraviesa actualmente.

Ana María Aldón ha tocado fondo

Con el corazón compungido, Carmen Borrego contaba a los telespectadores la última conversación que ha tenido con la exconcursante de Supervivientes. Una que le ha dejado estupefacta y “muy preocupada”. “Las cosas no están bien, se están llegando a límites muy duros. Ana María ha tocado fondo”, comenzaba a decir.

“Ana María me ha dicho que en su casa manda más Gloria Camila y que todo el mundo opina. Está en un estado que me preocupa. Me han pedido que esto lo haga público porque es la única manera de ayudar a Ana María”.

| Telecinco

Por el momento, Carmen Borrego asegura que el compromiso no se ha roto, pero que pende de un hilo. “No quiere separarse de Ortega Cano, pero sí necesita que le dé su sitio. Este toque de atención en directo le ha hecho aún más daño”, concluía Carmen.

Por el momento, Gloria Camila, que ha tenido la oportunidad de hablar en Ya son las ocho, no lo ha hecho. ¿Será el momento de parar esta trifulca y desaparecer por un tiempo de la televisión?

