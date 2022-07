Ana María Aldón toma una dura decisión al saber que Ortega se ha ido con su hijo

Ana María Aldón está atravesando una situación límite, ha estado más de una década separada físicamente de su marido. Necesitaba descansar y se marchó a Cádiz para disfrutar de su familia, pero la situación se ha descontrolado. Los rumores de crisis suenan cada vez con más fuerza, así que no ha tenido más remedio que poner fin a su periodo de descanso.

Ana María Aldón, según han contado en Viva la Vida, ha regresado a su domicilio familiar y se ha encontrado con una situación inesperada. José Ortega Cano se ha marchado a hacer unas gestiones junto a su hijo pequeño y podría haber algo detrás. Han especulado con la posibilidad de que el torero no quisiera ver a la diseñadora, de ahí que se haya ido antes de su regreso.

Ana María tendría que haber estado en Viva la Vida, pero la presentadora ha abierto el programa con una información sorprendente. “Hay un motivo de peso por el que no está con nosotros”, explica Emma García en un tono bastante serio. La colaboradora ha decidido no acudir a Telecinco porque su situación familiar es delicada y no está preparada para dar explicaciones.

Ana María sabe que Ortega se ha marchado con el hijo que tienen en común antes de que ella abriera la puerta del domicilio familiar. “La última vez que se ha visto al torero ha sido con maletas”, desliza Emma para dejar claro cómo está la situación. La vasca ha pedido respeto por su compañera, no quiere que nadie especule más porque está viviendo un momento complejo.

“Los personajes son personas también, más allá de que den entrevistas, son personas y sufren”, declara Emma García. El tertuliano José Antonio Avilés no ha recapacitado con el discurso de la presentadora y ha atacado de nuevo a Aldón. “Yo creo que ella no estaba preparada y sabía las consecuencias que iban a tener sus movimientos profesionales”.

Ana María Aldón ha intentado proteger a Ortega

Ana María disfruta de una situación privilegiada y sabe que cuenta con el apoyo del público, es la clara vencedora de la batalla familiar. Su marido no tiene tan buena prensa y quiere protegerle, por eso siempre ha negado que estuvieran en crisis. Raquel Bollo cree que Aldón “no ha encontrado el sitio que reclama”, por eso está teniendo tantos problemas.

“Yo me lo tomé a broma porque pensaba que era una estrategia, había muchas informaciones que llegaban. Pero hoy he cambiado de opinión porque he hablado con ella, la situación es que las personas petan y tocan fondo. Cuando una persona toca fondo necesita encontrarse, tiempo y paz”, ha comentado José Antonio Avilés.

La mujer del torero ha tomado una dura decisión: hacer un alto en el camino y retirase temporalmente de los platós de Telecinco. Ya lleva dos semanas sin presentarse a su puesto de trabajo y tampoco ha concedido entrevistas en ninguna revista. No quiere comercializar con lo que está sintiendo, simplemente pretende recuperar una calma que nunca quiso perder.

Ana María Aldón podría haberse equivocado

Ana María tiene buenos compañeros y todos están preocupados con ella, aunque hay algunos que han sembrado una duda muy oscura. José Antonio Avilés piensa que se está dejando aconsejar por los profesionales equivocados: por su representante Fernando Pinilla. Ha asegurado que Fernando está filtrando información, dato que Emma García ha negado en rotundo.

Aldón ha confiado en su representante, ha sido él quien se ha puesto en contacto con la dirección de Viva la Vida. Ha comunicado la decisión de la colaboradora, una decisión que habría tomado al llegar a Madrid y ver su casa vacía. Ha declinado la invitación del programa, ha preferido no ocupar su puesto porque no quiere dar explicaciones sobre lo que está viviendo.