Ana María Aldón, pillada con su nueva ilusión tras anunciar que no está con Ortega

Ana María Aldón ha tomado una de las decisiones más complicadas de su vida: marcharse de casa en un momento crucial. Su matrimonio con José Ortega Cano no atraviesa un buen momento, aunque ella siempre ha evitado hablar de crisis. La colaboradora ha desaparecido y nadie sabe cómo se encuentra, pero el programa Socialité ha aportado datos nuevos.

Ana María Aldón ha encontrado un motivo para sonreír: tiene una familia estupenda en Cádiz y quiere pasar tiempo con su nieta. Anunció que no está con Ortega Cano, pues había decidido irse de Madrid para pasar una temporada al lado de los suyos. En Socialité han pillado a la diseñadora con su nueva ilusión: aquellos que nunca le han dado de lado.

Ana María ha confirmado que está lejos de José Ortega Cano, concretamente ha optado por descansar al lado de la niña de sus ojos. Ha publicado una fotografía con su nieta en las redes sociales y ha escrito un texto que deja muy claro lo que está sucediendo. “Mi vida, de la que no se habla, de la que pocos saben y por la que doy hasta mi última gota de sangre”.

Ana María está acostumbrada a lidiar con la prensa, pero la situación ha alcanzado un punto muy complicado y no sabe qué hacer. De momento solo hay una cosa clara: el matrimonio se ha separado físicamente y la andaluza está con los suyos. Ortega Cano se ha quedado en Madrid, no está con ella porque sabe que necesita tomar aire.

Aldón ha intentado evitar el problema, de hecho siempre le ha quitado importancia porque consideraba que era lo más inteligente. Pero cada vez hay más periodistas que saben la verdad y ella no ha tenido más remedio que dar explicaciones. Este atrevimiento ha despertado un profundo malestar en el torero, quien supuestamente le ha pedido que deje la televisión.

Ana María Aldón está juntando dinero

Ana María puede presumir de ser una mujer independiente, nunca ha necesitado la ayuda de José Ortega Cano para salir adelante. Antes de ser famosa regentaba una tienda de alimentación y ganaba tanto dinero que mantenía a su familia. Actualmente trabaja como colaboradora y contribuye en la economía familiar, siempre aportado lo que puede.

La periodista Pilar Vidal ha animado al público a que lea la última exclusiva que ha concedido Aldón y María Patiño le ha hecho caso. La presentadora se ha dado cuenta de que la andaluza está juntando dinero porque quiere tener una casa propia en Madrid. María sospecha que la Gema, hija de Ana María, se siente incómoda en el hogar de Ortega Cano, por eso su madre está ahorrando.

Aldón ha aprovechado que su hijo José María está de vacaciones para marcharse con él a Cádiz. Unos reporteros le pillaron llenando su vehículo de gasolina, pero nadie pensó que tardaría tanto en volver al hogar familiar. En Andalucía ha encontrado su verdadera ilusión, aquella parte de la familia que nadie conoce, y es posible que tarde en regresar.

Ana María Aldón conoce la decisión de su marido

Ana María pasará una temporada con su hija Gema, tiempo que su marido ha aprovechado para hacer una visita muy polémica. El torero ha estado en una gestoría y algunos medios sospechan que pueda estar tramitando algo que afecte a la colaboradora. De momento nadie puede confirmar la separación sentimental, pero sí la separación física.

Aldón sabe que José Ortega Cano ha renunciado a la fama y que no quiere hablar con ningún periodista. Un reportero de Socialité ha estado horas delante de su domicilio y no ha conseguido nada, la decisión no tiene retorno. El viudo de Rocío Jurado sabe que lo mejor para apagar el escándalo es apartarse sin dar explicaciones.