Ana María Aldón sufre un ataque de ansiedad y señalan al culpable

Ana María Aldón se ha convertido en la triste protagonista de los últimos días. El motivo es lo que hemos conocido sobre su estado de salud tras la última de su marido, José Ortega Cano.

El pasado lunes, el exdiestro irrumpía en Ya son las ocho para descargar toda su ira contra su mujer. Y también le dio un toque a su hija Gloria Camila para que ambas dejen de hablar de su figura en televisión, ya que le está costando la salud.

Lo cierto es que a Ana María le ha afectado mucho que su marido le echase la bronca en directo. Así las cosas, horas más tarde, esta se sinceraba con Carmen Borrego para contarle que no puede más y que su situación en la casa del viudo de Rocío Jurado es insostenible.

La mujer de Ortega Cano, al límite de su paciencia

Entre las confesiones que le hizo la diseñadora de Sanlúcar a la hija menor de María Teresa Campos había una que llama mucho la atención.

Y es que para Ana María, lo que está viviendo en su casa de un tiempo a esta parte, le hace sentir como una carga más que una persona a valorar.

| GTRES

Incluso le comentó a la menor de las Campos que la asistenta de la casa y su propia hijastra mandan más que ella allí.

Esta mañana, han vuelto a poner el foco en este asunto los colaboradores de corazón en El programa de Ana Rosa.

El matrimonio se encuentra más débil que nunca. Los tertulianos han expuesto en qué estado se encontró la andaluza después de que el extorero le rogara a su mujer y a Gloria que dejaran de hablar de su vida.

Señalan al culpable de la crisis de ansiedad de Ana María Aldón

Pepe del Real dio unos primeros apuntes de lo sucedido. "La llamada se produce el lunes por la noche en Ya son las ocho. Y Ana María tiene una crisis de ansiedad al día siguiente".

A su vez, el colaborador añadió lo siguiente. "A mediodía del martes, Ana María Aldón no puede más con la situación. Hay un momento en el que estalla y pide ayuda".

| Mediaset

La diseñadora, según Del Real, está "descontenta porque no entiende por qué se la culpa a ella de todo esto". Y es que no levanta cabeza porque no comprende la razón de esta guerra.

"Ella dice que simplemente se toma la libertad de hablar de su matrimonio en la primera exclusiva. Y de la familia de su marido que malmete para que las cosas no vayan bien, pero que no habla de Gloria Camila ni nadie más", desvelan en Ana Rosa.

Según el mismo tertuliano, todo se enturbia cuando la colombiana responde en su programa. "Gloria Camila responde, pero lo hace atacando a Ana María con un tema de su salud mental. Se dice que ataca directamente a Gloria en la exclusiva y no, no la ataca y solo habla de su matrimonio", defiende este a Aldón.

El punto de inflexión en la tormentosa relación de Ortega y Aldón

Paloma García-Pelayo ha entrado en el debate para poner sobre la mesa de nuevo una información que dio en 2020.

"Por esta época, cuando se acabó Supervivientes y Ana María vuelve a España, el matrimonio va a Costa Ballena. Y allí tuvieron una discusión que yo llamé en su momento como punto de inflexión", ha expresado.

| GTRES

Y es que para García-Pelayo, "desde ahí hay problemas, desde hace dos años, ese fue el inicio de una serie de discusiones que se van sucediendo".

Para concluir, la veterana periodista desvela una realidad que muchos no quieren ver sobre la diseñadora. "Ella se encuentra sola en su casa; digo sola porque está ella y luego están los demás en su contra", ha apuntillado Paloma.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco