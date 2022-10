Ana María Aldón, en shock al ver lo de la pelea del padre real de su hijo

Ana María Aldón está viviendo uno de los momentos más duros de su vida por su crisis sentimental con Ortega Cano. Un hombre que está siendo noticia en las últimas horas porque el lunes va a conceder una entrevista a Ana Rosa Quintana. Pero también porque ha tenido un gesto violento con un periodista.

Ella ha visto que el padre de su hijo pequeño ha hecho el amago de agredir a un reportero. Y estas imágenes se han emitido en pleno directo en Sálvame.

Ana María Aldón, estupefacta por lo que ha visto

La diseñadora gaditana está afrontando un duro distanciamiento con su marido, tanto que incluso se está hablando de una inminente separación. Esta situación la tiene nerviosa e intranquila, como a él. Pero ella sabe mantener la compostura en todo momento, no como el torero.

Ortega, que hace poco tiempo también arremetía contra los periodistas mandándolos “a Parla”, ha protagonizado en las últimas horas unas imágenes bochornosas. Han tenido lugar a su llegada a la plaza de toros de Las Ventas y han dejado claro que no sabe estar a la altura de las circunstancias.

Dado el interés mediático que tiene su situación, el marido de Ana María estaba siendo esperado a las puertas del coso por periodistas. Y es que querían saber cómo se encuentra y si eran ciertos los rumores de divorcio. Preguntas las de aquellos que no han gustado nada al de Cartagena.

En un primer momento, la pareja de Aldón ha intentado esquivarles y hacer caso omiso a estas cuestiones. No obstante, ha habido un momento en el que ha hecho el gesto de pegarle un puñetazo a uno de los reporteros.

En concreto, el joven que ha estado a punto de ser agredido por el diestro ha hablado luego públicamente. Ha reconocido que estaba muy nervioso por el incidente ocurrido. Además, ha expuesto que la reacción de Ortega se ha producido cuando le ha preguntado por el supuesto encuentro de su mujer con una abogada.

Ana María Aldón es consciente del estado de Ortega

La colaboradora de Ya es mediodía se habrá quedado en shock con el violento gesto de su pareja. Y también con el comportamiento que el torero ha tenido previamente a aquel. Nos estamos refiriendo, en efecto, a un encontronazo con José Antonio Avilés, integrante de Sálvame.

Ana María ha podido ver en directo que el citado programa de Telecinco ha enviado al cordobés a la casa familiar. Allí ha esperado a que saliera Ortega, camino de Las Ventas, para intentar obtener unas declaraciones de él. Sin embargo, no ha logrado que el diestro abriera la boca para responderle, solo lo ha hecho para decirle: “Vete a mamarla, tío”.

Aunque el enviado de Sálvame no se ha quedado quieto. Así, ha optado por seguir al torero en otro vehículo. Es más, en ese tiempo no ha dudado en llamarlo por teléfono, provocando el enojo del marido de Aldón.

En concreto, el padre de Gloria Camila le ha cogido la llamada visiblemente enfadado. Y le ha espetado: “¡Dejadme en paz! No quiero saber nada de ti ¡A Parla!”.

De esta manera, el que fue viudo de Rocío Jurado ha demostrado que su manera de reaccionar ante los medios no es precisamente conciliadora. Eso sí, no es la primera vez que pierde los nervios ante la prensa y adopta una actitud violenta. En varias ocasiones a lo largo de los años ha actuado de igual forma, dejando de manifiesto que el temple que tiene en el coso no lo posee fuera del mismo.