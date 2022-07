Ana María Aldón se separa de Ortega Cano al descubrir que tiene una nueva ilusión

Ana María Aldón lleva poco tiempo trabajando en televisión, pero sabe mejor que nadie cómo funciona el negocio. Entiende que lo mejor para ella es apartarse de todo, pues necesita descansar y no puede dar explicaciones de forma constante. Sin embargo, no quiere renunciar a la fama porque sabe que el público le adora y tiene mucho talento para entretener a la audiencia.

Ana María Aldón ha descubierto que Ortega Cano tiene una nueva ilusión: el maestro ha renunciado a la popularidad de repente. No se siente bien tratado por la prensa y ha dejado claro que no hablará con ningún reportero, ni siquiera a cambio de dinero. Actualmente, se encuentra en Costa Ballena y la diseñadora se ha separado físicamente de él para trasladarse a Madrid.

| GTRES

Ana María, según ha trasmitido su propia familia, no tiene ninguna intención de romper su matrimonio con José Ortega Cano. Es cierto que no está atravesando un buen momento, pero el torero no tiene nada que ver con la crisis personal que está sufriendo. En Viva la vida aseguran que “ha tocado fondo” y que necesita descansar, por eso, no quiere saber nada de la televisión.

Ana María ha optado por separarse de su marido, quien sigue en Cádiz con el hijo que tienen en común. Es una separación física, en ningún momento han confirmado la noticia del divorcio porque supuestamente ellos no tienen ningún problema. En Socialité, no están de acuerdo con esta versión y aseguran que, en Andalucía, hacen vidas diferentes, pero no han aportado pruebas.

Ortega Cano ha impuesto sus normas y no quiere que su mujer ni su hija Gloria hablen de él en ningún programa porque está desesperado. Bastante tiene con todo lo que Rociíto está contando en el documental En el nombre de Rocío. No necesita más problemas y quiere centrarse en su nueva ilusión: su trayectoria como apoderado de jóvenes toreros.

Ana María Aldón ha hecho las maletas

Ana María se ha dado cuenta de que su esposo tiene intenciones diferentes, pero ella es comprensiva y respeta todas las posturas. Según la periodista Ángela Portero, se ha negado a firmar su contrato de renovación con Viva la vida, aunque tiene intención de volver. El diario La Razón asegura que la colaboradora regresará a la pequeña pantalla en septiembre.

| Mediaset

Aldón cuenta con el apoyo de Ortega Cano, simplemente tendrá que dejarle al margen porque él ya no quiere formar parte del negocio. Quiere centrarse en su hijo pequeño y en disfrutar de su familia, así será su nueva vida y no tiene intención de cambiarla. Actualmente, se encuentran separados y el público ya ha empezado a especular, pero no hay nada confirmado.

La diseñadora quizá haya vuelto a Madrid para cumplir con alguna de las ofertas que tiene encima de la mesa. Todo el mundo quiere escucharla, así que es posible que se haya animado a hablar en alguna revista o en su programa de Telecinco. José Ortega Canos se ha quedado en Cádiz cuidando de su hijo, un joven que Aldón muestra en sus redes.

Ana María Aldón marca una fecha en su calendario

Ana María tiene mucho talento para trabajar delante de las cámaras y ha conseguido algo muy complicado: el respeto de la audiencia. Según ha salido publicado, ha cambiado de representante, pero no tiene intención de abandonar su carrera. Su familia ha hablado para dejar claro que en ningún momento ha pensado en romper su matrimonio.

Ortega Cano, a pesar de que no quiere tratar con ningún periodista, es muy amable con el público y con los fans que se le acercan en Andalucía. Le han visto hacerse fotos con varios seguidores y firmar autógrafos a muchas personas, lo que demuestra que es un rostro muy querido. El torero quiere descansar y centrarse en sus nuevas ilusiones, no está interesado en generar polémicas.