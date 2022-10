Ana María Aldón ya sabe quién acompaña ahora a su marido al hospital

Ana María Aldón lleva haciendo una vida independiente desde hace semanas. Apenas pisa la casa familiar y el trato con su marido es muy limitado. De hecho, el diestro tuvo que acudir hace unos días al hospital, y lo hizo sin ella.

Lo único que les une en estos momentos es el hijo que tienen en común. Aseguran que de no encontrarse por medio el menor lo más probable es que ya llevasen un tiempo separados. En cualquier caso, la relación entre ellos atraviesa por una etapa bastante convulsa.

Ana María no pudo estar al lado del torero en su reciente visita a un centro médico. Para él hubiera supuesto una importante inyección de ánimo su compañía. Viene de atravesar unos días muy duros tras verse envuelto en una polémica por los comentarios vertidos por su amiga Patricia Donoso.

Dejaba entrever en Sálvame que entre ellos hubo algo más que una amistad cuando Ortega Cano ya estaba con la diseñadora. Él trató de desmentirlo de todas las maneras posibles e incluso remitió un comunicado anunciando acciones legales contra ella.

Pese a la ausencia de su mujer, el diestro no estuvo solo y pudo sentirse arropado gracias a su familia. Acudió al hospital junto a su hija Gloria Camila, el novio de ésta, y su hermana Mari Carmen, además de su cuñado Aniceto. Todavía sigue teniendo gente que le cuida y le dedica sus atenciones.

Nadie quiso aclarar los motivos de esta visita. Pudo tratarse de una cita programada o de una urgencia.

En cualquier caso, a la salida se le pudo ver muy desanimado y con serios problemas para montarse en el vehículo. Su hija se mostraba de lo más cariñosa con él, consciente de su delicado estado.

Ana María Aldón no se encontraba en Madrid el pasado día 18, que fue cuando tuvo que acudir al médico el torero. Al parecer, tenía una razón de peso para ausentarse. Se había desplazado hasta Cádiz para celebrar el cumpleaños de su madre.

La colaboradora de Mediaset tuvo que cambiar sus planes a última hora. Antonio Rossi señaló en El programa de Ana Rosa que tenía previsto prolongar su estancia en el sur unos cuantos días más. Deseaba aprovechar el tiempo para estar con sus familiares.

Sin embargo, debido al estado de salud de su marido decidió adelantar el viaje. A su regreso a la capital dejó entrever que estaba al tanto de lo que le había ocurrido a Ortega Cano. "Yo no he dicho que no me hayan llamado", dijo a la prensa.

La situación cada vez es más tensa en el seno de esta familia. La diseñadora no confía en una posible reconciliación. Sobre todo si su marido se deja condicionar por los mensajes de Gloria Camila.

Ana María Aldón respira más aliviada

Ana María se encuentra muy pendiente de la situación de su todavía esposo. Aunque lleven vidas independientes, le preocupa mucho su salud pensando sobre todo en el bienestar de su hijo.

Al día siguiente de pasar por el hospital, el diestro salió de casa en compañía de su hermana y su cuñado. Se desplazaron a una marisquería, donde se reunieron con su hija. Al llegar al local, él se encargó de aclarar que "me encuentro estupendo".

El padre de José Fernando mantiene muchos frentes abiertos. Además de los problemas con su esposa, también recibe ataques por parte de Rociíto y de su presunta amiga Patricia Donoso. Todo ello está haciendo mella en su estado.

Ana María Aldón no pasa por alto que ya ha sido intervenido del corazón y que lleva dos stents coronarios. Por lo tanto, debe evitar en la medida de lo posible los disgustos.