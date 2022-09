Ana María Aldón sabe que Ortega Cano estará con un hombre después de la separación

Ana María Aldón y su marido continúan viviendo en un clima de tensión permanente. Pocos consideran ya que el matrimonio pueda arreglarse y aún se confía menos en esta posibilidad después de las últimas palabras de su esposo a una revista.

Ana María Aldón se despachaba sin complejos en el programa donde colabora cada fin de semana. Tras fichar por Ya es verano, la todavía mujer de Ortega desvelaba una de las intimidades que más ha podido doler al diestro en estos últimos meses. Y es que la modista sanluqueña afirmaba que el torero andaluz no dormía junto a ella.

Confesaba que ambos dormían en camas separadas desde hace tiempo y este detalle tan rotundo dejaba entrever que el matrimonio estaría herido de muerte.

Ana María Aldón ya sabe qué hará su marido cuando se separen

El torero no se quedó callado y aseguró que estas palabras de Ana María le parecían "muy fuertes" y que no entendía "que hablase así de su marido". Además de la mala relación existente, se añade la situación de Gloria Camila con Aldón. Ambas no se pueden ni ver.

La colombiana ha sido y será uno de los grandes pilares del diestro en esta crisis, pero lo cierto es que Gloria Camila le va a dejar solo en el peor momento.

| La Noticia Digital

Ya se ha despedido de él porque ha puesto rumbo a la finca de El Dorado donde se grabará durante los dos próximos dos meses el reality Pesadilla en el paraíso.

La hijastra de Ana María Aldón es una de las estrellas más potentes de este formato que quiere hacer resurgir las audiencias de Telecinco. El caso es que la colombiana le ha encargado algo urgente a uno de sus principales apoyos que tiene en su vida, su novio David.

El diestro estará cuidado por un joven que todos conocemos

Le ha encargado que se preocupe lo más que pueda de su padre. Quiere que el torero esté protegido este tiempo en el que la joven no va a poder estar a su lado.

| Gtres

Y es que Gloria Camila no ha querido dejar al azar ningún detalle antes de desplazarse hasta la provincia de Cádiz para participar en este nuevo reality de Mediaset. Son dos largos meses en los que puede pasar de todo y la separación podría llegar antes de lo que pensamos.

Eso sí, en los últimos días hemos visto rebajar algo el tono de Ortega Cano. Y más bien pareciera que está expectante a que su mujer dé el paso de separarse.

Lo que queda claro es que la joven ha dejado bien atado que su padre sufra lo menos posible. Y David será el hombre que esté pendiente de él las 24 horas.

David, la pareja de Gloria Camila que tiene una misión en su ausencia

Sabe que está muy solo y el joven es la persona ideal para que en un momento dado pueda echar mano de él si se ve acorralado. David, la pareja de Gloria Camila, es un chico que no suele aparecer en los medios de comunicación y siempre se ha caracterizado por su discreción.

| Instagram

El de Cartagena mantiene una genial relación con su suegro y es normal verle entrar a su casa de Fuente del Fresno para visitarle o acompañándole a hacer diversas gestiones diarias.

Gloria Camila y David salen juntos desde el año 2019 y se conocieron gracias a que ambos formaban parte de la misma pandilla de amigos.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Este vivía en Alcobendas cuando comenzaron la relación, pero ahora viven juntos. Además, el joven estudia Magisterio en la Universidad Autónoma de Madrid. Y se lleva a las mis maravillas con Chema, el primo de Gloria Camila, con el que comparte su pasión por el fútbol.