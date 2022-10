Ana María Aldón se reúne con la única mujer que sabe quién es el padre de su hija

Ana María Aldón ha dejado claro que su hogar “está a 700 kilómetros”, por eso todavía no ha abandonado la casa de José Ortega Cano. La separación es irreversible, pero no quiere irse del domicilio familiar porque todavía no ha encontrado otra vivienda. Mientras se decide se ha marchado a Cádiz para reunirse con su mamá, la única que lo sabe todo sobre ella.

Ana María Aldón ha estado muy preocupada por su familiar, por eso siempre ha trazado una línea entre su vida privada y su vida mediática. No quiere que nadie sufra, pero mucho menos las personas que no forman parte del mundo del corazón. Amor Romeira, una de las mejores amigas de Gloria Camila, ha puesto encima de la mesa una teoría muy polémica.

| Telecinco

Ana María sabe que Amor ha abierto una puerta muy peligrosa, la canaria ha dudado de la paternidad de su primera hija. Romeira le ha mandado un mensaje público a Gema y le ha animado a que comparta con los espectadores quién es su padre. Este dato no es secreto, pero no ha salido a la luz porque Aldón quiere mantener ciertos aspectos en la privacidad.

Ana María está cansada de dar explicaciones, por eso ha viajado hasta Cádiz para reunirse con su mamá e intentar evadirse. Ella es una de las pocas personas que conoce a su expareja, el hombre que le dejó embarazada antes de conocer a Ortega Cano. Algunos periodistas le tienen localizado y aseguran que no hay nada extraño en la historia de amor que tuvieron.

Aldón ha compartido una foto muy especial en sus redes para dejar claro que el momento que está viviendo no es el más acertado. Necesita amor y comprensión, pues está a punto de tomar una decisión bastante complicada. Quiere separarse de su marido, pero antes tiene que atar una serie de cuestiones para que su hijo pequeño no se vea afectado.

Ana María Aldón se niega a dar la fecha exacta

Ana María se ha ganado la confianza de Ortega Cano, él también sabe quién es el padre de Gema, hija mayor de Aldón. Han llegado a un acuerdo: seguirán viviendo juntos hasta que redacten un acuerdo de divorcio favorable para ambas partes. Ella no quiere nada que no le corresponda, de hecho no tiene intención de quedarse en el domicilio conyugal.

| Telecinco

Aldón ha concedido una entrevista en Fiesta, el nuevo programa donde colabora, y ha insistido en algo: no dará una fecha concreta. Sabe que antes o después tendrán que ponerse en manos de la justicia, pero todavía no quieren avanzar. “Todo llegará, pero no quiero adelantar nada porque no hemos hablado de nada específico”.

La andaluza quiere lo mejor para sus hijos, por eso compró una casa en Cádiz para que pudiera vivir Gema y ahora quiere comprar otra. En esta ocasión, según informa en los platós de Telecinco, está mirando un domicilio en Madrid. Kiko Matamoros asegura que está concediendo tantas exclusivas porque quiere ahorrar dinero para su futura inversión.

Ana María Aldón quiere proteger a su familia

Ana María ha sido la primera en hablar sin tapujos de su vida privada, pero hay límites que no va a cruzar. No quiere que su relato involucre a personas anónimas, en este caso al padre de su primera hija. Lo único que está claro es que se dio cuenta de que no era feliz a su lado, por eso se separó.

Aldón se ha ganado el cariño del público, pues ha llevado la verdad y la honestidad por bandera. Resulta difícil pillarle en una mentira, su discurso es coherente y está muy bien estructurado. Ortega Cano no sabe cómo recuperarla, pero ya no tiene nada que hacer.