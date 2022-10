Ana María Aldón regresa y señala qué sucede con su hijo pequeño

Desde que el pasado fin de semana se anunció que, finalmente, Ana María Aldón y Ortega Cano se iban a divorciar, en los medios no se habla de otro tema. Y es que todo el mundo estaba deseando conocer cómo iba a terminar esta polémica relación entre la diseñadora y el extorero.

Asimismo, tras no superar la larga crisis matrimonial que llevaban arrastrando desde hacía meses, al final, la pareja decidía que lo mejor era tomar caminos por separado. Fue la misma exconcursante de Supervivientes 2020 quien dio todos los detalles sobre su divorcio en Sálvame.

"No lo hemos hecho antes porque no lo teníamos claro, estaba en otro momento. Las cosas llegan cuando tienen que llegar, pero saben que se va deteriorando. No hemos alargado, porque tenemos un hijo, se hubiese alargado si no hubiese a nadie en común", explicaba.

Ahora, que ya se sabe que el exmatrimonio está a punto de empezar los trámites de divorcio, se ha cuestionado bastante el lugar donde, a partir de ahora, Ana María Aldón vivirá junto a su hijo.

| EuropaPress

Ana María Aldón no querría irse del domicilio de Ortega Cano

Sin duda alguna, el divorcio de Ana María Aldón y Ortega Cano no para de acaparar la mayoría de titulares de la prensa rosa. Y es que, pese a que se avecinaba que esta crisis matrimonial iba a terminar en separación, lo cierto es que todavía quedaba alguna esperanza de que la expareja consiguiera solucionar sus diferencias.

Eso sí, tanto la diseñadora y el exdiestro tienen bastante claro que, aunque su relación no ha funcionado, esta compleja situación no va a afectar al hijo que tienen en común, José María. Para los dos, su máxima preocupación es el bienestar del pequeño y que no crezca con la tarea difícil de que sus padres no mantengan una buena relación.

De hecho, justamente por esta razón, están poniendo de su parte para que su proceso del divorcio no termine en los juzgados. Por lo que fuentes cercanas a la expareja apunta a que la separación será amistosa y de mutuo acuerdo, ya que, a día de hoy, ambos se profesan un gran cariño.

Por otro lado, nada más salir la noticia de la separación, muchos empezaron a especular cuándo se daría el momento en que Ana María Aldón abandonase la vivienda del extorero. Recordemos que la finca conyugal es únicamente propiedad del padre de Gloria Camila, por lo que la gaditana está obligada a buscarse una nueva vivienda en donde vivir junto a su hijo.

Eso sí, ahora, están empezando a surgir rumores que apuntarían a que la diseñadora no quiere abandonar la vivienda del padre de su hijo porque se encontraría "muy cómoda". Una salida que se estaría tomando con mucha calma, ya que no tendría demasiada prisa en irse a vivir a otro lugar.

Desde luego, como no podía ser de otra forma, estas habladurías han llegado a los oídos de la mismísima Ana María Aldón, quien ha querido pronunciarse al respecto. "Me podría ir al zoológico a vivir si algunos quieren", era lo único que decía con tono de ironía.

Lo cierto es que, según El programa de Ana Rosa, lo cierto es que la gaditana sí estaría buscando sin parar un hogar para mudarse cuanto antes. "Ana María llevaba tiempo buscando una casa para ella, para hacer su estudio y trabajar, pero ahora esto tiene otra función", revelaban desde el espacio matutino.

| Europa Press

La futura vivienda de Ana María Aldón

Asimismo, tal y como aseguraron desde el formato de Ana Rosa Quintana, Ana María Aldón querría una vivienda lo más cerca posible tanto de Ortega Cano como del colegio de su hijo.

Eso sí, además de estos requisitos, la excolaboradora de Viva la Vida también querría que su nuevo hogar contara con otro tipo de necesidades. "Quiere una casa que no sea muy grande, pero que tenga mucha luz, espacios abiertos y poco decorada, quizás quiere cambiar el estilo de vivienda", decía Marisa Martín-Blázquez para El programa de Ana Rosa.

