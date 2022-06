Ana María Aldón recibe un mensaje urgente que puede cambiar su vida

Ana María Aldón juega fuerte. La mujer de Ortega Cano va a por todas y parece que ha descubierto la fórmula perfecta para estar en el candelero sin aparentemente estarlo. Esta es la teoría que empieza a circular entre los que la conocen, muchos de los colaboradores que comparten plató con ella.

Ana María ha ocupado durante muchos años un papel bastante discreto al lado de Ortega Cano. Madre de José María, el hijo que tiene con Ortega y de Gema, fruto de un matrimonio anterior, la diseñadora destacó poco hasta que llegó a Supervivientes.

Su paso por la isla hondureña marcó un antes y un después en la vida de Ana María. Tras aquella experiencia de supervivencia televisiva, Ana María vio que a su vida al lado del diestro le faltaba un poco de emoción. Empezó a estudiar, aceptó colaborar en programas televisivos y consiguió una silla fija en Viva la vida.

Allí fue donde empezó a generar polémica, aparentemente sin pretenderlo. Pidió públicamente un poco más de atención a su marido. Ella quiere vivir la vida: salir, estudiar, tener vida social, trabajar...

Por su parte, Ortega Cano, ya retirado, prefiere una vida tranquila y familiar

Con esta dicotomía que casi termina en separación, Ana María ha visto también como su popularidad alcanzaba cotas nunca antes conseguidas. Sus ingresos se han multiplicado y la catarsis familiar y matrimonial que ha iniciado en televisión parece no tener fin.

Ana María Aldón, desatada, ya no se calla

Ana María Aldón ha puesto de manifiesto que en su casa no es oro todo lo que reluce. Por lo visto, su marido sigue recordando en exceso a Rocío Jurado. Gloria Camila tampoco ha dado a Ana el lugar que merecía y Ro Flores y otros miembros del clan Ortega son directamente contrarios a ella.

Ana María, con su particular estilo contenido, pero firme, habla casi sin decir. Pero no deja títere con cabeza. Si a eso sumamos que las tertulias televisivas y los titulares escandalosos amplifican las polémicas ya tenemos el caldo de cultivo necesario.

La última guerra de Ana es contra Gloria Camila y a ella se sumará en breve Gema, la primera hija de Ana María. Por lo visto, Ortega Cano ya no puede más. El hombre, al que también asedia Rociíto con el documental sobre Jurado, quiere vivir tranquilo en su casa y no le dejan.

Quiere mucho a su mujer, pero no acaba de comprender por qué está montando una polémica tras otra. Hay dos versiones. Los que creen a Ana María Aldón afirman que tiene todo el derecho del mundo a contar su verdad y a reivindicar su lugar en la familia.

Los más escépticos con ella aseguran que está tensando la situación al máximo porque busca tener la opinión pública a favor cuando decida divorciarse del torero.

Ella, hierática y con su mirada incisiva, se limita a dosificar sus mensajes en forma de mísiles teledirigidos con alta precisión. La onda expansiva ya llega sola.

Ortega Cano manda un mensaje desesperado

Ana María Aldón tiene nuevos aliados en la polémica. Su hija Gema se ha posicionado al lado de Rociíto, quien es muy crítica con Ortega Cano. También Ana María ha echado un capote a la hijastra de su marido.

Ortega Cano no entiende qué está pasando con su mujer. Afirma, según Beatriz Cortázar, no tener ningún problema con Gema y está harto de las polémicas familiares. De la misma opinión es Gloria Camila. No quiere hablar más porque afirma que quien peor lo está pasando es su padre.

Ana María Aldón, por su parte, afirma querer mucho a su marido y no tener ningún problema con él, pero va atizando el fuego a golpe de entrevista y declaración incendiaria.

¿Hasta cuando aguantará esta olla de presión familiar? Son varios, como apunta 20 Minutos, que no le dan vida a este matrimonio más allá del verano. Veremos