Ana María Aldón recibe una carta del único padre de su hijo asumiendo que está enfermo

Ana María Aldón ha llegado al límite. No solo tiene que hacer frente todos los problemas que arrastra con su marido, Ortega Cano, sino que tampoco le queda remedio que lidiar con el acoso de los medios. Sobre todo, ahora más que nunca, con la reciente intervención en televisión del extorero en El programa de Ana Rosa.

Fue en el mencionado espacio televisivo donde expresó las famosas palabras "mi semen todavía es de fuerza, ¡vamos a por la niña!", que dejó a todo el mundo de piedra. No obstante, ahora, Sálvameha descubierto que, realmente, el comunicado que pronunció el marido de Ana María Aldón en el formato matutino no fue la primera opción ni mucho menos.

Y es que tal y como asegura el programa presentado por Jorge Javier Vázquez, el exdiestro habría redactado otro discurso junto a su abogada que, finalmente, no salió a la luz. Pero la pregunta es: ¿qué decía el texto en cuestión? ¡Desvelamos todos los detalles!

| Europa Press

El supuesto comunicado real del marido de Ana María Aldón

La polémica entrevista de Ana Rosa Quintana a Ortega Cano ha sido de lo más comentada en los últimos días. No es para menos la verdad porque las declaraciones que dio en directo muy pronto se hicieron de notar en todos los programas de la pequeña pantalla y en redes sociales.

Pero lo cierto es que la declaración que se preparó y leyó en directo en el espacio matutino no fue en un primer momento el indicado, sino que existiría presuntamente otro. José Antonio León, reportero de Sálvame, recibió una llamada de Patricia Donoso, amiga íntima y abogada del marido de Ana María Aldón. "Por lo visto, ha sido la confidente del torero desde que él hizo esas desacertadas declaraciones en El programa de Ana Rosa", revelaba el periodista.

Fue ella quien ayudó a redactar el polémico texto en cuestión y el primero de todos, que ahora ha visto la luz. Según el espacio vespertino, el extorero se justificaría por sus controvertidas palabras alegando que acababa de llegar de un viaje muy largo. "Mi comportamiento está siendo errático desde hace ya algunos meses, fruto de las situaciones personales que no he sabido exteriorizar", explicaría.

Eso sí, también pediría disculpas a Ana María Aldón por sus "incómodas palabras". "No llevaba más que un deseo mal expresado y que jamás debió salir de mi boca", diría. "Creo fielmente que no estoy preparado para esta nueva televisión y debo ponerme al día".

Sin embargo, el reportero suscitaba interés cuando, para sorpresa de todos, aseguraría que el mismo exdiestro también ofrecería disculpas a, nada más y nada menos, Rociíto, con quien tiene sus conflictos. "No volveré a hablar de la porque es hija de la que fue mi esposa y ella no me lo perdonaría", empezaría diciendo.

"Le pido disculpas por atacarla con sus hijos, cuando nadie conoce realmente la situación de una familia a puertas cerradas". En la misma línea, el viudo de 'La Jurado' también querría disculparse con el propio programa de Sálvame, ya que asegura que "solo hacen un show de tarde y sé que no es nada personal".

| Telecinco

La delicada salud del marido de Ana María Aldón

Lejos de zanjar la declaración, el marido de Ana María Aldón confesaría lo que lleva siendo desde hace tiempo un secreto a voces. Asimismo, según el espacio vespertino, el extorero revelaría que "padece problemas de salud" y que esto le llevaría a empezar un "tratamiento".

"Empezaré a tratarme de forma privada mi desquebrajada salud mental y repercusiones de la misma. No hablaré hasta que mi tratamiento haya terminado y así consideren los médicos", diría.

"Aún no sabemos si será internamiento o lo haré en sesiones exteriores. Me retiro un tiempo hasta solucionar mi vida personal", desvelaría. Por lo que estas serían las verdaderas declaraciones que en un principio el marido de Ana María Aldón quiso expresar y no las que, finalmente, pronunció en directo.

