Ana María Aldón y el problema de salud que hace llorar al auténtico padre de su hijo

Ana María está afrontando uno de los momentos más duros de su vida. Su nombre está en el ojo del huracán desde hace semanas, y la última aparición de su todavía marido solo ha avivado más la polémica. Ortega Cano daba una entrevista tras la vuelta de Ana Rosa Quintana que dejaba a todos con la boca abierta.

Días después el diestro no dudó en pedir disculpas por sus polémicas palabras, y en concreto, pidió disculpas a su mujer. Pero Ana María se encuentra ya en un punto de no retorno donde sabe que debe tomar una decisión. En su última aparición el pasado domingo en el programa Fiesta, la diseñadora hizo toda una declaración de intenciones.

Ana María Aldón dejó claro que se estaba asesorando legalmente con respecto al tema del matrimonio. Ella sabe que la situación se ha vuelto insostenible y debe tomar una decisión. Según reveló Ortega, él no tenía ni la más mínima intención de separarse.

Ana María Aldón ya no puede más

Ana María Aldón no puede continuar con la presión mediática. La diseñadora lleva acumulando titulares desde hace meses, y sabe que es el momento de tomar una decisión. Para ella lo más importante ahora mismo en su hijo pequeño y no va a permitir que esto le afecte lo más mínimo.

Uno de los grandes apoyos de Ana María Aldón en estos convulsos momentos es su hija. Gema Aldón ha demostrado en los últimos meses que no tiene problemas en hablar públicamente de la situación familiar. Y la joven no ha dudado en pronunciarse sobre las controversiales palabras del marido de su madre.

Aunque Ortega pidió disculpas por sus palabras en AR, diciendo que fue "una broma que no estaba planeada", esto no ha sido suficiente para Gema:

"Cuando dijo eso no me lo podía creer. Mi madre no es un útero, es una persona humana", ha declarado, tajantemente. "Pero, después, pensándolo fríamente, me da mucha pena por el deterioro", sentenciaba Gema Aldón.

Gloria Camila preocupa a Ortega Cano

La situación entre los miembros de la propia familia tampoco es sencilla. Ahora, Ortega tiene otro frente abierto con su hija Gloria.

La influencer se embarcó hace unas semanas en el reality Pesadilla en el paraíso y rápidamente se convirtió en una de las concursantes más polémicas de la edición.

Su reciente enfrentamiento con Israel Arroyo ha despertado multitud de opiniones en las redes sociales. Gloria le dedicaba unas fuertes palabras al vidente:

"Pienso que Isra es muy gracioso pero hay que tener mucho cuidado con lo que dice y cómo lo dice. Es un poco metemierda", comentaba la hija del diestro.

Israel no dudó en responderle: "Vete a tomar por culo, que pareces una mosquita muerta y las matas callando", replicaba el concursante.

Para Gloria el concurso se le está haciendo muy duro, ya se ha mostrado en varias ocasiones totalmente hundida y sin fuerzas. En unas imágenes inéditas que se emitieron en la gala pasada la joven sufría un ataque de ansiedad. Gloria Camila no pudo evitar llorar y buscar apoyo en Omar Sánchez.

Esto habrá sido muy duro para Ortega Cano, ya que ella es su ojito derecho, y siempre ha estado ahí para apoyarla. La hija de Ortega Cano ya ha sufrido de ansiedad en otros concursos. Sin ir más lejos, en su participación de Supervivientes en 2017 tuvo que ser atendida.

Gloria no está atravesando el mejor de los momentos. Con todo el revuelo que está creando su padre, la polémica solo va a ir creciendo cada vez más.

