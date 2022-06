Ana María Aldón, preocupada por su hijo tras recibir un mensaje de Rocío Carrasco

Ana María Aldón trabaja en Telecinco y se ha visto obligada a dar explicaciones sobre los últimos acontecimientos de su familia. Rociíto ha protagonizado un documental en Telecinco titulado En el nombre de Rocío y ha hablado de la colaboradora. Ha aprovechado para mandarle un mensaje de paz, pues sabe que ella no tiene nada que ver con el clan Mohedano.

Ana María Aldón ha recibido las declaraciones de Rocío con entusiasmo, pues ha confirmado que la guerra no tiene nada que ver con ella. “Me parece coherente porque es la realidad”, ha declarado la tertuliana de Viva la Vida visiblemente emocionada. Emma García, presentadora del programa, se ha interesado por saber su estado de ánimo.

Ana María ha confesado que no está atravesando un buen momento, pero no responsabiliza a Rociíto, dice que es un cúmulo de todo. Lo que más le ha llamado la atención es que la hija de la Más Grande diga que Rocío Jurado falleció enamorada de Pedro Carrasco. La colaboradora ha sido completamente sincera y ha reconocido que está preocupada por su hijo José María.

“Yo estoy llevando lo que ha contado Rocío a mi terreno y no sé que dirá mi hijo cuando vea a su padre decir que su amor era Rocío Jurado”. Estas declaraciones evidencian que la diseñadora sigue molesta con su marido, quien aseguró que seguía queriendo a la cantante. Terelu Campos ha apoyado a su compañera y entiende que ciertas confesiones no le hagan sentirse bien.

A mí me emociona ver a Rocío hablar en el nombre de su madre y de su padre. Me gustaría que avanzara más porque yo creo que es algo totalmente insólito. Me encantaría que desarrollara qué decía ese testamento que encontró al poco de morir Rocío Jurado”, ha comentado Terelu.

Ana María Aldón desvela sus sentimientos

Ana María quiere proteger a su pequeño José María, no quiere que su hijo sufra al ver mal a Ortega Cano. Ha confesado que se le han juntado varias situaciones y que últimamente no tiene demasiado ánimo, pero asegura que saldrá adelante. Entiende que trabaja en Viva la Vida y que su deber es comentar el nuevo documental de Carrasco

“Como es el capítulo 0 y 1 es pronto para dar un titular, ella cuenta su vivencia y yo estoy escuchando. Yo conozco a esa parte de su familia desde otra perspectiva y no puedo apoyar lo que dice, no tengo ese concepto de ellos. No puedo ponerse en su lugar porque no tengo ese concepto de esas personas como ella lo relata”, desliza la tertuliana.

Aldón escuchó a José Ortega Cano decir que seguía enamorado de la Más Grande, algo que le molestó bastante. Ya le ha perdonado, pero le preocupa lo que piense el hijo que tienen en común cuando sea más mayor. Sus compañeros no han tardado en apoyarla, pues consideran que no se merece aguantar ciertos comentarios.

Ana María Aldón habla de su salud

Ana María se ha ganado al cariño de los colaboradores de Viva la Vida, pues siempre concede declaraciones que generan contenido. Recientemente ha explicado que ha visto el documental de Rociíto y agradece el mensaje que le ha enviado la protagonista. Sin embargo, no es suficiente porque sigue estando nerviosa y piensa que el conflicto estallará en cualquier momento.

“Estoy respirando y estoy viva, estoy tirando e intentando estar bien porque son muchas cosas. No es solamente lo que la gente piensa, también es lo que hay detrás, cosas cotidianas de cada familia. Son cosas que te afectan sobre su salud mental y tus ganas de tirar para adelante”, le ha explicado a Emma García.