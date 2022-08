Ana María Aldón preocupa al desvelar qué ha perdido después de lo de su divorcio

Ana María Aldón está cansada de seguir aguantando, así que ha decidido da un paso adelante para aclarar lo que está sucediendo en su familia. El periodista Kike Calleja asegura que está negociando para vender una entrevista anunciando su separación. “La exclusiva no va a salir porque no he ido a Madrid a hacer ninguna exclusiva, ni siquiera lo he hablado porque no lo he pensado”, responde Aldón.

Ana María Aldón ha desvelado que desde que la prensa habla de su divorcio ha perdido algo importante: el teléfono móvil. Piensa que no le hace bien, le genera demasiada ansiedad y piensa que lo más acertado es renunciar al mismo. Asegura que no ha hablado con Carmen Borrego sobre la herencia de José Ortega Cano porque hace mucho que no usa el teléfono.

| Europa Press

“Yo solamente hablé un día con Carmen, cunado le dieron las vacaciones a mi hijo, y no he vuelto a hablar. Ni con ella ni con nadie porque lo primero que hice fue quitarme el teléfono, no respondo a nadie menos a las personas más allegadas. Sigo con el teléfono apartado porque no me hace bien, no sé por qué dicen que han hablado conmigo”, explica en Ya es verano.

Ana María promete que no está preocupada, sabe que su hijo no quedará en mal lugar cuando se abra el testamento de Ortega Cano. “No tengo constancia de que mi marido haya cambiado de nombre la casa y no me preocupa porque tiene tres hijos y todos son iguales. No me preocupa en absoluto mientras tenga a su madre a su lado”.

Ana María Aldón da la cara por su familia

Ana María está indignada porque una mujer que dice ser su vecina le ha acusado de ser “una aprovechada”. Esta fuente piensa que la diseñadora continúa con el torero porque Ortega Cano es muy generoso con su familia. Aldón no está de acuerdo con este punto de vista y ha explicado que tanto ella como los suyos podrían vivir sin la televisión.

| GTRES

“Usted no tiene vergüenza ninguna señora y por ahí no porque mi familia es humilde y trabajadora, nunca ha dependido de nadie. Somos seis hermanos y cada uno vive de su trabajo, pero no tendría que justificar eso y menos a una persona que no me conoce. Puede ser que reciba una carta o un mensaje, lo mismo tiene que mirar la correspondencia de vez en cuando”, le dice a su vecina.

Aldón promete que nunca se ha interesado en el testamento de su marido, de hecho nunca le ha preguntado ni ha investigado. “No he hablado de ninguna herencia con nadie, ni de cambios de nombre ni de nada. No estoy al tanto y no sé si es cierto, no me importa y me da igual”.

La diseñadora ha dejado claro que no va a divorciarse, pero desde que el tema está en boca de todos ha perdido algo: la libertad. Apenas usa el teléfono porque sabe que es un arma de doble filo y le da miedo recibir determinadas informaciones.

Ana María Aldón desvela cómo fue la pelea

Ana María sabe que desde que lo de su divorcio se ha convertido en el tema más comentado muchos periodistas están hablando. Le ha mandado un mensaje a Isabel Rábago, pues es la que ha dado una versión más exacta sobre su discusión con el torero.

“Esta muy bien informada, pero de mí no es y de mi marido tampoco, será de la otra persona que estaba que es Gloria. Yo me asuste mucho porque Ortega estaba en Costa Ballena y yo me asuste, no le esperaba y pensaba que había ladrones. En la situación que me encontré de nervios y no era momento de tener ninguna conversación, me asusté mucho”.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Aldón ha prometido no contar ningún detalle íntimo porque no quiere que le acusen de ser indiscreta. Pero sí ha reconocido que la discusión existió, a pesar de que no ha provocado ninguna ruptura sentimental.

“No voy a entrar lo que pudo ocurrir o lo que se pudo decir, eso pertenece a la intimidad más grande de mi casa. Yo estaba en una situación muy especial, no estaba como me encuentro ahora. Cuando vi el garaje abierto pensé que habían entrado, me esperaba cualquier cosa dentro de la casa”.