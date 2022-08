Ana María Aldón, pillada hablando de su divorcio y del trabajo que le hará rica

Desde luego, el escándalo sobre la relación de Ana María Aldón y Ortega Cano sigue su curso. Y es que, conforme van transcurriendo los días, cada vez más van surgiendo nuevos rumores en torno al matrimonio.

En primer lugar, la famosa entrevista de la diseñadora en Déjate querer, provocó que la prensa pusiera más el foco de atención en ellos dos. Tras unos días de completa expectación, por fin, la exsuperviviente se sentaba a hablar en el programa donde colaboraba, Viva la vida.

Al principio, todo el mundo esperaba que esclareciera un poco el hermetismo que había en torno a la pareja. Sin embargo, sus polémicas declaraciones consiguieron todo lo contrario. Asimismo, la mujer de Ortega Cano sembraba la duda de si realmente seguía unida al extorero.

Lejos de acabar con el conflicto, semanas después, Gema Aldón, su hija, aparecía por segunda vez en Sálvame Deluxe, donde confesó la nula relación que mantiene con Gloria Camila, su hermanastra.

De modo que, en el aire, sembraban todo tipo de dudas respecto al matrimonio. ¿Se han separado o continúan con la relación? ¿Cuáles son las verdaderas intenciones de Ana María?, eran las preguntas más repetidas por los medios. Y, aunque no se conoce todavía la verdad absoluta, lo cierto es que respecto a la segunda pregunta, se puede afirmar que, finalmente, ya se conoce la respuesta.

Ana María Aldón ve que han descubierto sus próximos planes

La incertidumbre que ha generado todo el entorno de Ana María Aldón y Ortega Cano ha sido abismal. Pese a que muchos familiares del clan han hablado públicamente, no han querido poner fin a los constantes rumores que apuntan a que el matrimonio está completamente roto.

Sin embargo, mientras esperan a que otro miembro de la familia se anime también a explicar cuál es la situación, los medios siguen trabajando sin descanso para descubrir la verdad.

De hecho, todo indica que, por fin, un conocido reportero ha destapado las intenciones reales de Ana María Aldón. Así es, Kike Calleja, que se encontraba en Costaballena, lo explicó en directo para Sálvame en el día de ayer, 3 de agosto.

"Ana María Aldón le ha dicho a una amiga de Ortega y de ella, que se ha marchado a Madrid para una cosa de trabajo. Probablemente veamos dentro de poco una exclusiva en una revista, en la que ha contado que su matrimonio está totalmente roto y que no hay solución. Ya no aguanta más y, por eso, se marcha", revelaba el reportero.

"También le ha dicho que a su hija Gema le quedan muchas más cosas que dar en televisión porque se quiere pagar un máster en Madrid. Es cuestión de días o semanas que Ana María salga en portada y confirme la noticia".

Lo cierto es que esta noticia no sorprendió en absoluto ni a Kiko Hernández ni a Terelu Campos porque el tertuliano ya lo contó en directo en su momento. "Nuestras mentiras se terminan convirtiendo en verdades", decía la presentadora.

"Un familiar de Ortega Cano me dijo: «Kiko, hace un mes sabemos que esta pareja está separada, se lo comunicó directamente Ortega Cano a la familia»", explicó contundente Kiko Hernández.

Además, para confirmar, aún más, que la información era verídica, Rafa Mora contó lo que el entorno del diestro le había comentado. El tertuliano expresó que "el maestro en un momento rompe a llorar como si fuera un niño" tras enterarse de que la diseñadora quería divorciarse. "Se encuentra muy triste, muy desesperado con la situación que está viviendo", decía.

Las Campos, decepcionadas con la diseñadora

Por otro lado, Terelu Campos confesó que se sentía decepcionada con la gaditana. "Yo he dado la cara por ella. Vi reacciones destructivas hacia su persona que me hicieron ponerme más a su lado, y hasta me he preocupado por la actitud de Ortega Cano porque le tengo cariño", revelaba sumamente dolida.

Seguidamente, explicó que la madre de Gema Aldón le había "vuelto majarona". " Si no hay crisis, por el amor de Dios, os lo pido, de verdad. ¿Por qué no salen ustedes dando un paseo y nos callan la puñetera boca a todos?".

"Cada vez que he dado un paso y me he partido la boca, ella se ha alejado", decía indignada mirando a la cámara.

De modo que todo parece indicar que Ana María Aldón se ha quedado sin aliados en esta guerra mediática que tiene con la familia de su todavía marido. Asimismo, como afirma Sálvame, será cuestión de días o pocas semanas que la diseñadora salga a dar una exclusiva en su fiel revista Lecturas.