Ana María Aldón, perdida al descubrir qué hizo el padre de su hijo antes de casarse

El matrimonio entre Ana María Aldón y Ortega Cano ha estado en boca de todos este verano. La crisis de la pareja ha acaparado muchas portadas de revistas. Por supuesto, las polémicas apariciones de la diseñadora de moda solo han alimentado más y más los rumores de ruptura del matrimonio.

El diestro ya mostró, en un polémico encuentro con los reporteros de Sálvame, que no podía seguir soportando más la presión mediática.

"Quiero decir que le queda poco a Telecinco para acabar con mi vida, están a punto de conseguirlo. Llevan mucho tiempo conmigo, pero ya no tengo fuerzas. Estoy abatido por la forma en que me tratan, por la forma tan cruel que son conmigo.

Ana María Aldón ve como su matrimonio se desmorona

Lo que está claro es que cuando no habla uno, habla otro. La mala relación entre Ana María Aldón y la hija de Ortega habría sido el otro gran detonante.

Gloria ha revelado en reiteradas ocasiones que ella nunca llegó a conectar del todo con Ana María. Ahora, nuevas declaraciones por parte de su ex Kiko Jiménez parecen aclarar cuál fue el inicio de esta mala relación.

| Europa Press

En una reciente intervención en Sálvame, Kiko Jiménez revelaba un hecho que sucedió entre Gloria y Ana María Aldón que marcó un antes y un después para toda la familia.

Según contó el colaborador, Gloria Camila se enteró de que su padre iba a contraer matrimonio con Ana María Aldón a través de una revista. Algo que sentó fatal a la joven, e, incluso, sorprendió a Aldón, pues pensaba que el diestro ya se lo había contado antes a Gloria. Kiko Jiménez contaba cómo fue el momento exacto donde su por aquel entonces pareja se enteraba de la gran noticia.

“Gloria y yo nos levantamos el miércoles, día de revistas, con la exclusiva de la boda. Ella no sabía nada, llamó a su padre y él le dijo: ‘Ay, Glorita, se nos ha pasado. No le eches cuentas’”, relataba el jiennense.

Este fue el caldo de cultivo que comenzó a marcar la mala relación entre Gloria Camila y el matrimonio. Kiko Jiménez continuaba: “Ella no quería ir. Fíjate que, estudiando diseño de moda, se compró el vestido unos días antes, en un chino, que le costó 20 euros”.

Desde ese mismo momento, Gloria comenzó a ver con otros ojos a Ana María Aldón. Las últimas informaciones que varios medios han hecho públicas son que Ana María Aldón sigue viviendo bajo el mismo techo que Ortega Cano.

Sin embargo, la diseñadora dejó constancia que, por el bien de su hijo, iba a seguir viviendo juntos. Aunque varios medios apuntan que la ruptura es ya prácticamente inminente.

Ortega Cano sin piedad contra Kiko Jiménez

El diestro no puede continuar viendo cómo su matrimonio se cae a pedazos mientras todo el mundo se siente con la libertad de opinar. En especial, cuando son personas ajenas a la familia. Y eso es justo lo que le ocurre al marido de Ana María Aldón con Kiko Jiménez.

Gloria Camila y Kiko estuvieron juntos durante más de 4 años y eso le sirvió al joven para vivir desde dentro la relación del matrimonio. Ahora, el jiennense, convertido en tertuliano, no duda en airear todas las vivencias y secretos que vivió.

| GTRES

Esto, sin duda, no sienta nada bien al diestro. En sus últimas declaraciones a los medios, Ortega dejó claro su intención de denunciar a Jiménez: "Aunque me tenga que empeñar, este tío va a ir a la cárcel", comentaba el diestro muy enfadado en el plató de Ya es verano.

Sin embargo, el colaborador demostró que no tenía ningún miedo a las palabras de Ortega Cano: "Muchas cosas me callo". Lo único que ha intentado es correr una cortina de humo. No tengo miedo a nada, lo que digo es la Biblia".

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco