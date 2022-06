Ana María Aldón llama a Ortega Cano para anunciarle lo que piensa hacer

No cabe duda de que Ana María Aldón sigue dando mucho de que hablar por su inesperada desaparición. Y es que el pasado fin de semana, la diseñadora no acudía a su lugar de trabajo, en el programa Viva la Vida.

Una ausencia que levantó sospechas a todos sus compañeros de profesión, ya que tampoco contestaba las llamadas telefónicas. Por lo que, todo apunta a que la mujer de Ortega Cano ha llegado al límite por las palabras que dijo el diestro en directo hace unos días.

El extorero entraba vía llamada a Ya son las ocho, espacio donde colabora su hija Gloria Camila, para pararle los pies tanto a la joven como a su mujer, Ana María. El viudo de Rocío Jurado se encontraba cansado de que hablaran de él públicamente sus dos familiares.

"Que dejen de hablar de mí. Estoy con unas y con otras, pero oye que me dejen a mí vivir", decía tajantemente. Una petición que habría enfadado a la diseñadora, que ya estaba acostumbrada a trabajar delante de las cámaras.

A partir de ese entonces, la tertuliana del formato que presenta Emma García huía a Cádiz, junto al hijo que tiene en común con el diestro, para poner distancia entre ellos. Sin duda, una lejanía que no habrá ayudado para nada a solucionar la crisis matrimonial que llevan arrastrando desde hace tiempo.

Pero no solo el hecho de poner tierra de por medio podría causar el fin de su relación. Una drástica decisión que habría tomado Ana María podría provocar la ruptura definitiva con Ortega Cano.

Ana María podría acudir a un polémico evento a espaldas de su marido

En los últimos días se ha visto a Ana María Aldón paseando por Costa Ballena (Cádiz). En ese lugar se ha mantenido alejada de su familia política, pero no ha conseguido evitar a los periodistas que la acechaban.

La diseñadora, visiblemente cabizbaja, evitaba responder a cualquier medio. Por lo que todo apunta a que el matrimonio está peor que nunca y que podría no tener solución su crisis.

Pero si había posibilidad de que ambos consiguieran arreglar sus problemas, ahora ya no cabe duda de que no habrá remedio. Y es que, según Sálvame, la mujer de Ortega Cano estaría planteándose acudir a un famoso evento que se realizará en cuestión de días.

La exsuperviviente, aprovechando que se encuentra en el municipio de Chipiona, lugar de nacimiento de Rocío Jurado, podría asistir a la inauguración del museo de la artista que organiza Rociíto.

Asimismo lo aseguraba el reportero José Antonio León, que también se encontraba en el municipio gaditano. "Ana María se estaría planteando acudir a esa inauguración", soltaba causando la sorpresa de todos los colaboradores del espacio.

Un evento en el que no están invitados ni el clan Ortega ni la familia Mohedano. Pero Ana María no tendría impedimentos para acudir porque un personaje, del que no se sabe su identidad, la habría invitado.

"No puedo decir nada más", decía el reportero del programa.

La hija de Ana María podría arremeter duramente contra la familia política de su madre

Sin duda alguna, un bombazo que tiene en vilo a todo el mundo por lo que podría significar que Ana María acuda a la inauguración al museo de Rocío Jurado. Y es que, como la organizadora es Rociíto, no estaría bien visto que la mujer del diestro asistiera estando él vetado al igual que el resto de su familia.

Por lo que podría llegar a suponer la separación definitiva del matrimonio. Este viernes, 1 de julio, se descubrirá si Ana María traiciona a su marido o, si por el contrario, son solo simples habladurías.

El caso es que todo apunta a que Ortega Cano tiene mucho que temer. No únicamente porque su mujer pueda asistir a espaldas de él a la inauguración, sino por otro motivo que le preocupa todavía aún más.

La razón por la que el diestro no puede estar tranquilo es porque Gema Aldón podría lanzar una exclusiva, en cualquier momento, cargando duramente contra la familia política de su madre.

Asimismo, se rumorea que la hija de la exsuperviviente podría haberse hartado de la situación y habría decidido contar la verdad. No solo criticaría el papel de su padrastro ante la vida de su madre, sino que también arremetería contra Gloria Camila, que no tiene una buena relación con Ana María Aldón.

No cabe duda de que la situación empeora conforme van transcurriendo los días. El tiempo dirá cómo acaba este conflicto familiar. Desde luego, todo apunta a que puede pasar lo peor cuando menos se espere.