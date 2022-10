Ana María Aldón, muda al ver que el padre real de su hijo quiere llevarlos al juzgado

No cabe la menor duda de que Ana María Aldón está viviendo uno de los peores momentos de su vida. Desde hace unos meses, el matrimonio entre la exconcursante de Supervivientes 2020 y Ortega Cano está atravesando una fuerte crisis que, conforme transcurre el tiempo, cada vez más va a peor.

Sin duda, todo el mundo es consciente de que el todavía matrimonio solo tiene dos opciones a elegir: separarse definitivamente o darse una nueva oportunidad. Pero, como por el momento no han tomado ninguna decisión, cada vez más van surgiendo nuevos rumores en torno a ellos dos.

Justamente, a esta situación sumamente crítica se ha sumado un nuevo varapalo en la vida de Ana María Aldón. En los últimos días, la diseñadora ha visto que Patricia Donoso, "abogada" de su marido concedió una entrevista en Sálvame Deluxe donde confesó que había tenido un romance con el extorero. Ahora, tras esta polémica, Ana María Aldón sabe que su marido ya ha tomado una drástica decisión respecto a la que fue su supuesta amante.

Patricia Donoso, a los juzgados por la demanda del marido de Ana María Aldón

El pasado viernes, 14 de octubre, Ana María Aldón vio que Patricia Donoso daba unas controvertidas declaraciones en Sálvame Deluxe. En un principio, la cordobesa iba a justificarse sobre el discurso que ayudó a redactar al extorero para El programa de Ana Rosa, en el que se pronunció la famosa frase "mi semen todavía es de fuerza".

No obstante, todo el foco de atención se centró más en ella cuando esta aseguró haber tenido una aventura con el exdiestro cuando Ana María Aldón estaba embarazada. "Fue en España, en una Feria de Sevilla o un Rocío, pero no nos llegamos acostar", empezaba diciendo. "Ya estaba con Ana María Aldón", aseguró.

Tras estas acusaciones, el viudo de 'La más grande' protagonizó una polémica llamada con su "abogada" en directo en Sálvame. Fua allí cuando este, finalmente, aseguró que iba a poner este asunto "en manos de sus abogados".

Ahora, se ha descubierto que el marido de Ana María Aldón va a cumplir con su advertencia porque su abogado, Enrique Trebolle, ha publicado un comunicado respecto a este controvertido asunto. "El Sr. Ortega Cano ni ha contratado ni ha encomendado servicio profesional alguno en su condición de letrada".

"Cualquier canalización de noticias que tengan que ver con las diferentes acciones jurídicas que se han de interponer por el Sr. Ortega Cano estará centrada, única y exclusivamente, en el trabajo que realice el despacho que encabeza el presente comunicado".

Además, tal y como se podía leer en el anuncio en cuestión, el exdiestro iba "emprender acciones legales para defender ante los tribunales la honorabilidad de un hombre de bien que está sufriendo injustos ataques a su integridad moral y personal".

El supuesto romance entre Patricia Donoso y Ortega Cano

Finalmente, parece ser que el marido de Ana María Aldón ha decidido cortar por lo sano esta polémica historia de la mano de la justicia. Y es que las declaraciones que dio la cordobesa en Sálvame Deluxe fueron para el extorero la gota que colmó el vaso, pues se puso en duda su fidelidad a Ana María Aldón.

"Creo que estaba embarazada (Ana María Aldón). No llegamos a mayores porque le pedí un favor. Le da una entrevista a un amigo mío y de repente, dijo algo sobre su mujer y de las náuseas y dije 'what? hasta aquí hemos llegado'".

Eso sí, aclaró que "no se dio porque resultó ser soso y me resultó grotesca la situación". "Es demasiado antiguo. Es interesante como amigo, pero como pareja... Quiere marcar los tiempos siempre, como las relaciones de antes, como pedir permiso para todo y así no funciona la vida", explicó.

