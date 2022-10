Ana María Aldón, muda al descubrir qué pasaba cuando el padre de su hijo bebía alcohol

Ana María Aldón aún no se ha pronunciado, pero lo que ayer se televisó en la serie de Rocío Carrasco, podría hacer tambalear su vida.

La diseñadora acudió el fin de semana a Fiesta, presentado por Emma García, para asegurar que ya no había relación sentimental entre ella y la que fuera su pareja, José Ortega Cano.

En el programa contó que había "respeto" y por ello, ambos vivían en la misma casa, aunque hicieran vidas diferentes. Sin embargo, lo emitido ayer en En el nombre de Rocío, podría cambiarlo todo.

Ana María Aldón le mostró sus respetos a Rocío Carrasco cuando se emitió la primera parte del documental en junio. La diseñadora lo hizo a través de Viva la vida y explicó que "ella ha contado su verdad que es lo que tiene que hacer".

No obstante, se desconoce qué pensará ella tras el nuevo episodio emitido ayer, en el que habla directamente del padre de su hijo en su relación con el alcohol.

¿Conocería Ana María Aldón esta faceta del diestro?

Hace meses que su matrimonio está en crisis. No ha sido una época fácil para ninguno de los dos y todo apunta a que no dejará de haber dificultades en el camino.

La docuserie de Rocío Carrasco cuenta con testimonios de personas que pueden acreditar lo que la hija de la Jurado hace público. Ayer, fue el turno de un amigo íntimo de la cantante, que vivió la relación de ella y del torero desde muy cerca.

Dicha persona es Loren Zonato que asistió al plató para contar todo lo que el sabía y había vivido desde cerca. Jorge Javier, que fue quien dirigió el programa anoche, comenzó fuerte la entrevista.

Le pregunto a Loren si él había visto a la Jurado avergonzada en algún momento por el comportamiento del todavía marido de Ana María Aldón.

"Cuando el famoso tan agustito, la vi a ella que decía tierra trágame. Ahí la vi avergonzada de verdad", contó el íntimo amigo de Rocío Jurado. También reconoció que "hubo más agustitos", momentos por los que "Rocío entraba en pánico cuando este hombre empezaba a beber".

Pese a que ella era muy discreta y de su intimidad no hablaba, tal y como reconoce Loren, sí sabe que "Rocío no llevaba bien el tema de la bebida".

Pero, ¿por qué bebía José Ortega Cano? Rocío Carrasco también dio su versión de los hechos. "Él siempre se veía ensombrecido por la figura de ella, por el amor que le tenía la gente, encima y debajo del escenario".

Ambos fueron dos grandes artistas reconocidos con miles de seguidores, sin embargo, según su hija, él llevaba mal la fama de ella. "No llegaba a aceptar que ella lo eclipsara, pero no lo hacía de manera consciente, ni para herirle en el ego, ni para hacerle daño". Pese a todo, según Carrasco, "mi madre le decía que era un gran artista", aunque no era suficiente para él.

La fama de Rocío Jurado iba con ella, así lo define su hija: "Lo llevaba de per se en su naturaleza. Era una mujer que acaparaba todo lo que había en un sitio cuando entraba a él".

Se desconoce si episodios como este con el alcohol, le habría tocado vivirlos a Ana María Aldón, desde que se conocieran en 2012.

Ahora la diseñadora sigue viviendo en la misma casa que él por el bien de su hijo en común. Con el que, por cierto, siguen haciendo planes juntos para que así no le afecte la separación al pequeño, además de comer y cenar, siempre que pueden, en familia.