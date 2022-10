Ana María Aldón ingresa 100.000 euros en el banco y Ortega Cano se teme lo peor

No cabe la menor duda de que Ana María Aldón está viviendo uno de los peores momentos de su vida. Desde hace unos meses que el matrimonio entre la exconcursante de Supervivientes y Ortega Cano está atravesando una fuerte crisis que, conforme transcurre el tiempo, cada vez más va a peor.

Sin duda, todo el mundo es consciente de que el todavía matrimonio solo tiene dos opciones a elegir: separarse definitivamente o darse una nueva oportunidad. Pero, como por el momento no han tomado ninguna decisión, cada vez más van surgiendo nuevos rumores en torno a ellos dos.

No obstante, todo parece indicar que esta incertidumbre les saldría a cuenta económicamente hablando. Las numerosas entrevistas que ha hecho Ana María Aldón este año explicando cómo estaba la situación con su todavía marido, ha hecho que se embolsille una considerable suma de dinero.

Todo el dinero que ha ganado Ana María Aldón en entrevistas

Sin duda alguna, aunque ya han pasado varios meses desde que Ana María Aldón confesó a los cuatro vientos que su matrimonio con Ortega Cano peligraba, todavía este tema sigue acaparando titulares.

No solo no ayudan en absoluto sus respectivas intervenciones en plató a esclarecer este escándalo, sino tampoco los testimonios de otros personajes públicos, entre ellos, los que daba Gloria Camila y Gema Aldón.

La pareja lleva un tiempo haciendo vida por separado y únicamente se dejan ver en público en compañía de su hijo en común, José María.

Desde luego, ambos no lo están pasando bien, las continuas entrevistas y exclusivas que ha hecho Ana María Aldón han ayudado a que esta compleja situación sea agridulce. El hecho de contar con pelos y señales cómo está atravesando este complicado momento, ha ayudado a la diseñadora a mejorar bastante su patrimonio.

Por lo que, si se tiene en cuenta todas las ocasiones en las que la gaditana ha ofrecido declaraciones en televisión, las cuentas se disparan. Ana María Aldón ha ganado un total de, nada más y nada menos, 100 mil euros en entrevistas tan solo este año.

De hecho, únicamente con su participación en Déjate querer, Ana María Aldón se embolsilló más de 35 mil euros. De manera que no es de extrañar que la mujer de Ortega Cano haya aparecido en varios programas de la cadena, todas de la productora de Ana Rosa Quintana, Unicorn. Desde Viva la vida, pasando por Ya es verano hasta Fiesta, el espacio en el que actualmente está colaborando.

Por tanto, si se toma en cuenta todos estos trabajos, no solo la exconcursante de Supervivientes habría recibido tal cantidad, sino también mucho más. Eso sí, sin contar lo que ha ganado hasta ahora su hija, Gema Aldón por sus entrevistas para Sálvame Deluxe y sus exclusivas para Lecturas.

La posible separación entre Ana María Aldón y Ortega Cano

Mientras esta incertidumbre continúa, muchos medios ya aseguran conocer la esperada decisión que han tomado Ana María Aldón y Ortega Cano. Justamente, en el día de ayer, 6 de octubre, Paloma García-Pelayo parecía tener todos los detalles sobre las futuras intenciones del todavía matrimonio.

Según la periodista, la diseñadora y el extorero estarían iniciando los trámites del divorcio al ver que la situación entre ellos dos no mejora. Además, confiesa que uno de los dos protagonistas ha contactado con un prestigioso despacho de abogados que está especializado en derecho matrimonialista.

"Yo he intentado reiteradamente hablar con el abogado del señor Ortega Cano y no he tenido forma de confirmarlo por ahí. Pero tengo la confirmación por otra parte", aseguraba. Tal y como ella ha explicado, es el exdiestro quien ha tomado la iniciativa de poner punto y final a su historia de amor.

Evidentemente, la intención de ellos dos sería llegar a un acuerdo antes de proceder a un juicio por el bien de su hijo y porque sería "realmente complicado".

