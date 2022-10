Ana María Aldón, impactada al saber cómo ha vuelto a casa el padre real de su hijo

Ana María Aldón confirmaba hace unos días lo que era un secreto a voces. La relación con su marido se encuentra totalmente rota y prácticamente se puede decir que están separados. Al menos eso es lo que se interpreta de las palabras que pronunció el pasado fin de semana en el programa Fiesta.

"Ahora mismo no nos resulta difícil hacer lo que hacemos, todo es acostumbrarse". Señala que "es mejor de lo que teníamos, era imposible seguir así. No hacemos planes de pareja, pero sí hacemos planes con nuestro hijo".

Era la manera que Ana María tenía de decir que esto se había acabado. Todos los medios lo dieron por hecho, aunque unos minutos más tarde ella trató de desmentirlo en los micrófonos de Europa Press.

La pareja viene de unos meses muy complicados, en donde tuvieron que soportar una excesiva presión mediática. Procuraban evitarse y casi nunca coincidían en el domicilio familiar. Hacían lo justo para verse y casi siempre en actividades que tuvieran al menor como protagonista.

Al cabo de unas horas, los medios trataron de conocer la reacción de Ortega Cano. Llegaba a su casa en bicicleta, generándose mucha expectación en torno a él. Todo el mundo quería saber si era cierto lo de la ruptura.

| Mediaset

Sin embargo, el diestro mantuvo en todo momento una actitud muy serena y prefirió guardar silencio. Nadie contaba con que la diseñadora desvelara la noticia en estos momentos. Aunque no lo hayan hecho oficial, todo indica que en muy poco tiempo podrían comunicarlo a sus allegados.

Eso sí, tratan de ser muy correctos para que no salga nadie perjudicado. Sobre todo pensando en el niño que tienen en común.

Ana María Aldón es consciente de que lo realmente importante es el bienestar del menor. De alguna manera, le encantaría normalizar la situación y que todo esto le afectase lo menos posible.

Contó en el programa en el que colabora que "vivimos bajo el mismo techo, pero cada uno lleva su vida. Estamos conviviendo, no conversábamos, y ahora tenemos cordialidad, cariño, respeto", admitía. Suponía un paso más en su relación y le parecía "maravilloso que sea así".

Entre ellos hay una relación muy estrecha, siempre pendientes del niño. Es la persona que se encargará de unirlos para siempre.

El diestro evitó pronunciarse sobre el nuevo rumbo que toma su vida amorosa. Eso sí, hace unos días sí que intervino en televisión para apoyar a Gloria Camila, concursante de Pesadilla en el paraíso. Tras varias semanas separados tuvo la oportunidad de dirigirle unas palabras y calmarle.

| EuropaPress

"Estoy bien, con muchos deseos de verte, de escucharte, lo estás haciendo muy bien", dijo a su hija. Indicaba que "no queremos nadie de los tuyos que aflojes, eres fuerte, sensible. Ahora es el momento de que continúes siendo fuerte y demuestres tu capacidad, tu ternura".

Ana María Aldón, dispuesta a dar más pasos

Ana María Aldón contaba que "no me planteo dar un paso atrás, hacia adelante siempre". Cuando se le cuestiona cuándo decidió acabar con la relación, admitía que fue "hace tiempo ya".

Continuó diciendo que "las dudas las despejas cuando lo tienes claro". Aunque no lo quisiera confirmar, con sus declaraciones avanzaba que la ruptura era un hecho. Sin embargo, posiblemente no haya encontrado el momento para hacerlo público a través de una exclusiva.

Hay muchas incógnitas sobre todo lo que rodea al matrimonio. El pasado domingo, la diseñadora se hospedó en un hotel cercano a Telecinco en lugar de acudir al domicilio de Ortega Cano.

Ana María Aldón, visiblemente molesta, negaba a los micrófonos de Europa Press que hubiera confirmado unos minutos antes la separación. "Yo no he dicho eso. Lo que he dicho es lo que he dicho, pero no digas que mi ruptura es oficial porque yo eso no lo he dicho", apuntó.