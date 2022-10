Ana María Aldón se harta y desvela cómo le trata Ortega Cano dentro de casa

Ana María Aldón sigue siendo actualidad después de estar varios meses en la picota por su crisis matrimonial con Ortega Cano. Lo cierto es que ha sido ella misma con sus declaraciones la que se ha metido de lleno en el ojo del huracán.

El caso es que no se le ve incómoda cuando tiene que hablar de su vida, como ha hecho todo el verano pasado. Eso sí, a veces según qué preguntas le hacen estallar en plena calle.

Ana María Aldón, que ha pasado unos días en Sanlúcar, regresaba este miércoles a Madrid. Y una reportera de Europa Press le abordaba nada más abandonar el andén de la estación de Atocha.

Ana María Aldón se cansa y desvela cómo le trata su marido

Ana María, que no tenía demasiadas ganas de hablar, fue preguntada acerca de las últimas informaciones de José Ortega Cano. Hablamos de aquellas en las que se apuntaba que el diestro tuvo que visitar el hospital para revisar su salud después de los últimos sobresaltos que ha sufrido.

| EuropaPress

Una de las preguntas más espinosas ha versado sobre si alguna vez la andaluza ha visto si le ha tratado mal su marido. "Siempre has comentado que se ha portado muy bien contigo, ¿no?", a lo que la televisiva contestaba con un escueto "sí".

Y es que tras las palabras de Mili Pineda el pasado lunes, la sombra de la duda se cierne sobre el diestro.

El diestro pasó una revisión médica tras protagonizar un altercado en plena calle cuando amenazó a algunos reporteros de agencias. Les amenazó con acudir a la Policía para denunciarles por el acoso mediático que le estaban sometiendo de un tiempo a esta parte.

La modista sanluqueña no quiere mojarse tras el ingreso de su esposo

Con todo, aconsejado por Gloria Camila, Ortega acudió al hospital. Y tras salir a última hora de la tarde, muchos se preguntan en qué estado se encuentra actualmente el viudo de Rocío Jurado.

Lo cierto es que al ser preguntada por este hecho, Ana María Aldón prefirió no dar ni respuesta. Apenas respondía que "no poseía información" de lo que había ocurrido porque ella venía en tren de Cádiz.

| Mediaset

Aseguraba que no se había puesto en contacto con ella nadie de la familia. "José ha ido al hospital ahora hace un rato, ¿te han informado al respecto? ¿Está todo bien?, le he preguntado la reportera, pero Ana María no ha sido muy amable en su respuesta.

"No me preguntes nada porque no te voy a responder sobre eso", sentenciaba la modista sanluqueña. Mientras, la periodista de Europa Press insistía ante la pasividad de la protagonista, que no quería enredarse en más asuntos polémicos que la señalen nuevamente y quiere estar tranquila consigo misma.

La andaluza explota en plena calle tras enterarse de todo

"Solo queremos saber si José está bien, es lo único que nos importa", incidía la reportera. Ana María seguía dándole largas a la periodista y respondía de forma tensa con estas palabras. "Pues mira, si sabéis con quién está, preguntadle".

Una declaración que dejaba descolocada a la reportera y no comprendía sí Ana María había tenido algún tipo de información o se estaba haciendo la despistada.

"O sea que, ¿tú no sabías nada?, le volvía a preguntar la reportera. Mientras, la todavía mujer de José Ortega Cano sentenciaba en un tono más elevado con esta contundente frase. "¡Pero si yo vengo de Cádiz!", exclamaba.

"Si han tenido que ir al hospital, no me van a llamar a mí para decirme 'oye, vamos al hospital'", se excusaba ante los medios de comunicación. Poco después, Ana María sostenía que "vengo super cansada y ni siquiera veo... y qué quieres que te diga, ¿te doy el parte médico yo?", ha finalizado su tensa intervención.