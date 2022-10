Ana María Aldón se harta y cuenta cómo es y dónde vive el padre de su último hijo

Ana María Aldón ha atravesado un momento delicado, pero ha sabido pedir ayuda a tiempo y ha recuperado el coraje que le caracteriza. Ha reaparecido en Telecinco porque va a ser colaboradora de Fiesta, el nuevo programa de los fines de semana. Lo primero que ha hecho ha sido dejar claro cuál es su situación sentimental: ha roto con José Ortega Cano.

Ana María Aldón ha desvelado cómo se encuentra el torero y su discurso ha tranquilizado a todos, pues ya no hay problemas entre ellos. Han sabido encontrar un punto en común porque siempre estarán unidos por alguien especial para ambos: su hijo. La diseñadora ha desvelado que el maestro sigue viviendo con ella, están haciendo un esfuerzo por el niño.

“Estoy nerviosa, estoy muchísimo mejor que la otra vez, no me ha pasado nada extraordinario, ninguna noticia importante. Pero sí la recuperación y el empoderamiento, la fuera que uno tiene, esa fuerza era la vitamina que me faltaba. Las cosas siguen igual, pero yo estoy mejor como persona y tengo ganas de afrontar todo, eso es primordial”, ha comentado Aldón.

Ana María le ha explicado a Emma García que su tratamiento sigue en pie, todavía está controlada por los médicos. Pero ha hecho grandes avances porque se ha dado cuenta de que lo único importante en una ruptura son los pequeños de la casa. Ha aprovechado para cómo es la verdadera cara de Ortega Cano, quien fuera de cámaras es bastante templado.

“Estoy en manos de especialistas y me está yendo muy bien, el maestro está muy bien. Vivimos en la misma casa y hablamos, hemos tenido conversaciones y hay mucha cordialidad. Hay mucho respeto, cariño y un hijo maravilloso, pero nada a nivel de pareja”.

Ana María y su exmarido han llegado a un acuerdo: la casa es de él, pero ella seguirá viviendo allí para no hacer demasiados cambios. La colaboradora ha explicado cómo han logrado llegar a este punto para que el público comprenda su historia.

Ana María Aldón confirma la noticia del momento

Ana María se ha armado de valor y ha dejado claro que ya no es mujer de Ortega Cano, pero en ningún momento ha hablado mal de él. “No ha intentado reconquistarme, las cosas están como están y son como son. La cordialidad es una cosa y la reconciliación es otra, pero comemos y cenamos juntos, somos cuatro personas en casa y eso sí lo hacemos”.

Aldón tiene claro que no volverá a enamorarse del torero, aunque quiere seguir viviendo con él porque mira por el bien de su pequeño. Se llama José María, tiene mucho talento y quiere ser futbolista, de hecho tiene una gran destreza en este deporte.

“No voy a hacer nada que sea hacia atrás, siempre voy a ir hacia adelante. Vivimos bajo el mismo techo por nuestro hijo, pero cada uno tiene su vida. Él todo esto lo lleva bien, lleva apoderados y está muy contento porque le está yendo bien la temporada”, explica la diseñadora.

Ana María Aldón desvela sus nuevos planes

Ana María es una mujer libre, le ha costado mucho llegar hasta este punto y no quiere dar marcha atrás. Ha desvelado cómo es Ortega Cano en la privacidad: un hombre templado y comprensivo. Por eso siguen viviendo juntos, a pesar de que tomar la decisión no ha sido sencillo.

“Es muy complicado, pero lo hemos conseguido, no nos está resultando difícil, todo es acostumbrarse y nos hemos acostumbrado. Llegó un punto que era imposible seguir así, no hacemos planes de pareja, pero sí hacemos planes con nuestro hijo. El sábado marcó siete goles y cuando podemos vamos juntos a ver los partidos, lo importante es que el niño tenga toda la atención”.