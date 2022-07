Ana María Aldón habla de su nuevo embarazo y desvela el problema al que se enfrenta

En los últimos meses, Ana María Aldón es uno de los rostros más polémicos de la televisión. No es para menos la verdad porque la diseñadora ha estado en el foco de atención por los constantes rumores de crisis con Ortega Cano.

Lo cierto es que, desde la intervención vía llamada telefónica del extorero en Ya son las ocho, la exsuperviviente no volvía a ser la misma y desapareció repentinamente de los medios. Entre ellos, tampoco acudía al programa donde colaboraba los fines de semana, Viva la vida.

No obstante, después de un periodo de tiempo apartada de todo, volvió a hablar públicamente, en esa ocasión, en Déjate Querer. Tras la polémica entrevista, la madre de Gema Aldón volvía al espacio donde es tertuliana para dar aún más declaraciones sobre su situación matrimonial.

Este fin de semana, ha vuelto allí, donde confesó o desmintió alguna que otra información que ha surgido en todo este tiempo desconectada del mundo de la televisión. De esta manera, Ana María Aldón ha arrojado un poco de luz sobre la incertidumbre que hay en torno a su especial relación con Gloria Camila.

De hecho, causó un verdadero shock en el plató de dicho formato por sus controvertidas palabras sobre su hijastra.

| Telecinco

Gloria Camila detuvo la idea del nuevo embarazo de su madrastra

La nueva aparición de Ana María Aldón en Viva la vida provocó un gran escándalo mediático, dado que se sinceró como nunca sobre su relación con Ortega Cano. Asimismo, la diseñadora quiso aclarar públicamente cómo se encuentra y, como era de esperar, cómo evoluciona su matrimonio. De modo que ha tenido que hacer frente, una vez más, a una gran cantidad de comentarios que afirman que la exsuperviviente se ha separado en definitiva del diestro andaluz.

"A mí no me gustaría decirle a ningún colaborador que no tiene razón porque es algo que a ellos les ha llegado. Pero la realidad es nuestra y lo que nosotros vivimos es distinto", empezaba diciendo.

"Yo te confirmo que seguimos en la misma casa y estar, estamos, pero, ahora mismo, mi prioridad soy yo. Por ahora, no quiero hablar y mi prioridad soy yo, algo que él está respetando porque me está viendo y sabe que no estoy bien. Si en algún momento tenemos que dar una información, seremos nosotros los que la daremos", aclaraba.

Pese a estas declaraciones, Ana María no se salvaba de ser preguntada por su complicada relación con su hijastra. Como ella misma aseguró, Gloria Camila siempre tuvo un papel bastante importante dentro de su matrimonio, hasta el punto de tomar decisiones que le correspondería únicamente a la pareja. Incluso, llegó a decidir si la diseñadora quedaría embarazada de nuevo.

"A Gloria Camila no le hacía gracia que tuviéramos otro hijo juntos, no lo veía", explicó la exsuperviviente. Y es que la tertuliana confesó que se planteó la idea de volver a experimentar la maternidad al lado del diestro. No obstante, el no deseo por parte de la influencer de volver a ser hermana acabó por frenar esa ilusión del matrimonio.

| Instagram

La controvertida decisión de Ortega Cano

Por otro lado, la hermana de José Fernando tomó una decisión respecto a los invitados de la boda de su padre. "Fue idea suya invitar a Antonio David Flores y Olga Moreno, aunque yo no tuve ningún problema", afirmó Ana María.

Además, Sálvame ha confirmado otra de las "jugadas" que habría hecho Gloria Camila en la vida de su madrastra y padre. La colaboradora Carmen Borrego ha sido la responsable de dar la información sumamente delicada que, sin duda, pondrá en más de un aprieto al matrimonio.

"José Ortega Cano, no sé si vía herencia o ya, ha puesto la casa conyugal a nombre de Gloria Camila", aseguró. "Cuando Ana María descubre esto, es cuando se le cambia el chip". Y es que la hermana de Terelu Campos confesó que la madre de Gema Aldón se enteró de esta noticia por el entorno familiar, no por su marido.

No obstante, según Gema López, apunta a que este movimiento puede deberse a que la joven ha tenido que avalar económicamente a su progenitor. "Lo que me llama la atención es que en el momento en el que la propia Ana María puede tener dinero, la obvia. Y en quien deposita la confianza del aval es en Gloria", comentaba al respecto.

El peor presagio de Ana María Aldón podría cumplirse

Pese a todos estos nuevos rumores que han surgido a raíz de la enemistad entre Ana María Aldón y Gloria Camila, ninguna de las dos se ha pronunciado al respecto. No cabe duda de que por parte de la diseñadora, al menos por el momento, no saldrá por su boca ninguna información de este tipo.

Y es que, como ella misma confesó en Viva la vida, "no tiene miedo a la familia de su marido, sino que está alejada de todos y centrada en recuperarse". Por lo que, de esta manera, habrá decidido optar por el silencio y sacarlo a la luz si se ve obligada por las circunstancias.

Eso sí, esta decisión de Ortega Cano de poner la casa a nombre de su hija, peligra la herencia de su hijo pequeño. Justamente por este motivo, Carmen Borrego asegura que "teme y está asustada por movimientos que puedan afectarle a ella como madre".

"Tiene una gran preocupación por el día en el que se materialice la separación. Es decir, en qué condiciones va a quedar la persona que tienen en común. Luchará y aguantará por ella hasta saber en qué condiciones la deja", explicaba.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón