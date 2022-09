Ana María Aldón explica por qué tiene miedo y aclara quién es el padre de su hijo

Ana María Aldón ha acudido a su puesto de trabajo en Ya es Verano y ha aprovechado para contar cómo se siente después de lo que ha pasado. Kiko, antiguo yerno de Ortega, le ha enviado un mensaje contándole algo relacionado con su pequeño, pero ella no quiere saberlo. Reconoce que ha recibido el texto, pero promete que no lo ha leído porque todavía no está preparada.

Ana María Aldón ha decidido no ponerse en contacto con el exnovio de Gloria hasta que hable con su psicólogo. Está dispuesta a escuchar su versión, pero primero quiere sentirse con fuerzas porque sabe que el asunto es realmente delicado. Supuestamente están dudando de los orígenes de su niño y no va a consentir que nadie le haga daño.

| Cedida

“Estoy muy humillada porque me van contando cosas y me estoy aguantando, pero claro me vienen cosas y no sé qué hacer. Estoy muy indecisa porque ya tengo bastante con lo que tengo encima, esto es un añadido y un saco que tengo en la espalda. No sé si me beneficia el mensaje de Kiko, me gustaría saber cómo se dirige a mí porque ayer no vi el programa”.

Ana María Aldón ha tomado las riendas de la situación y está dispuesta a llegar hasta el final, pero quiere ir paso a paso. Están insinuando que la familia de Ortega Cano se reunió porque supuestamente todos dudaban de la fidelidad de la diseñadora. El exnovio de Gloria le ha contado todo en un mensaje que todavía no ha abierto, pero que sí tiene en su teléfono.

“Tengo miedo de lo que me pueda encontrar y como procuro llevar estable mi cabeza he pensado que se lo comentaré a mi especialista. Se lo comentaré porque quiero saber si él me ve preparada, yo no me veo preparada”, declara bastante preocupada. Sus compañeros se han sorprendido, pues no esperaban que este asunto le afectara tanto después de tantos años.

Ana María ha dejado claro que el padre de su pequeño es Ortega Cano, el torero nunca ha tenido dudas sobre ello. Ahora quiere saber por qué ciertas personas sí han puesto este asunto encima de la mesa.

Ana María Aldón se ha ganado el respeto de todos

Ana María se ha pronunciado con contundencia porque sabe que tiene todas las de ganar y el público le ha aplaudido de forma unánime. Los que le conocen tienen claro que el torero es el padre de su pequeño, pero ella se ofreció a hacerse una prueba. Ha reconocido que le hubiera gustado que Ortega Cano hubiera cortado el tema desde un primer momento.

| Gtres

“Yo eché en falta que mi marido saliera a decir que no me pidió ninguna prueba porque es así, él nunca me pidió ninguna prueba. Yo le dije que se hiciera la prueba porque yo sé con quién me acuesto y con quién me levanto. No me hace falta ver la cara de mi hijo fuera de mi tripa para saber quién es el padre”, comenta visiblemente molesta.

Aldón ha explicado que tiene miedo de leer el texto que le ha mandado Kiko, por eso quiere rodearse de buenos profesionales a tiempo. “Primero me voy a poner en manos del especialista que me está viendo y después me voy a poner en manos de un abogado. Si es cierto es muy grave y si no lo es también es igual de grave”, comenta en Ya es Verano.

Ana María Aldón deja de esconder su malestar

Ana María se siente engañada, piensa que parte de la familia de Ortega Cano siempre ha sospechado de ella. No le sirve que el antiguo yerno del torero le haya informado a destiempo, por eso prefiere no leer la información que le ha mandado.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

“No sé el contenido, pero parece que es una cosa muy fuerte, pero si él dice que estaba a mí no me lo contó. Según lo que yo interpreto él estaba, si estaba él también ha participado y no me ha dicho nada. Como no he leído el mensaje no puedo hacerle ninguna pregunta, después de leerlo sí tendría preguntas, es algo muy gordo”.

Aldón ha dejado claro que el padre de su hijo es José Ortega Cano, de hecho el maestro nunca ha dudado de esto. El problema, según insinúan, es que sus hermanos sí pusieron en duda a la diseñadora porque no confiaban en ella. La andaluza ha hablado muy alto y ha desvelado que en su momento puso las cartas encima de la mesa.