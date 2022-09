Ana María Aldón explica lo de su nuevo novio y habla del padre real de su hijo

Ana María Aldón está afrontando una de las semanas más duras de su vida. La diseñadora de moda, ya no puedo con la presión mediática y está llegando al extremo. Para ella, se ha traspasado barreras que nunca debieron haber sido traspasadas.

El matrimonio Ortega-Aldón se encuentra en crisis desde principios de verano. Y conforme han pasado las semanas, la situación solo ha ido empeorando. Además, para ella es muy doloroso ver como su propia hija, Gema Aldón también participa en este círculo mediático.

Ella sabe que esto solo puede traer más consecuencias para la familia. Y ahora mismo, se encuentran en un momento, donde no pueden soportar más presión.

Ana María Aldón, sorprendida ante las declaraciones de su hija

El pasado viernes, Gema Aldón decidía volver a sentarse en un plató de televisión y contarlo todo. Esta vez, Gema se sometía a una de las pruebas más populares del programa: el polígrafo.

La joven demostró no tener pelos en la lengua, y llegó a soltar declaraciones del calibre de:

"Yo creo que él no está, pero mi madre ha estado muy enamorada de su marido. Pero cuando escuchas a una persona llamar 'mujer' a otra. Es una humillación. No la valora", sentenciaba Aldón.

La hija de Ana María Aldón fue muy tajante, y explicó cuál era su deseo verdadero con la relación de su madre:

"Yo quiero que mi madre se separe y quiero que ella sea feliz".

"Yo personalmente con él nunca he tenido ningún conflicto, pero no me gusta el trato hacia mi madre y algunos desprecios que he visto", comentaba ante el asombro de todos los colaboradores.

"Yo no sé lo que le ata. En mi mente no cabe lo que le están haciendo y que ella siga allí. Yo quiero que esté conmigo y con mi hermano", continuaba la joven.

Ana María Aldón tajante en sus últimas declaraciones públicas

La diseñadora ha hablado hace unos minutos para Ya es verano, y se ha mostrado contundente contra todo el revuelo que se está produciendo.

Ana María Aldón se pronunciaba sobre la aparición de su hija en el Deluxe:

“Yo creo que está muy desbordada, no le cabe más en el cuerpo. He hablado con ella y le he dicho cosas, le doy consejos como madre y como persona porque quiero lo mejor para ella. No admite consejos de todo el mundo porque es bastante independiente", comentaba.

A Ana María no le gusta nada ver cómo su hija se sienta en un plató de televisión. Ella quiere protegerla a toda costa:

“No me gusta ver a mi hija en televisión porque sufro, es mi hija y lo que quiero es protégela. No sufro por lo que pueda decir, sufro porque ella no sabe dónde está ni la magnitud que tiene lo que dice. Es mi hija y lo que quiero es protegerla, siempre habría querido protegerla y ahora no se deja”, comentaba.

Ana María Aldón sabe que es un personaje público, y que moverse por este terreno, le da el derecho a los medios de que hablen de su vida. Pero la diseñadora no piensa tolerar ciertos temas con los que se le están relacionando.

Uno de los temas, que más le ha dolido, es que se hable de la paternidad de su hijo. Varios medios de comunicación estuvieron esta semana informando sobre ello.

Y Ana María Aldón no piensa dejar que se opine sobre eso, cuando por todos es conocido que el padre es Ortega Cano.

La colaboradora piensa ser implacable, sobre todo cuando se está involucrando a terceras personas, ajenas a todo. Esta semana la diseñadora ha tenido que ver cómo se la relacionaba con una 'presunta nueva ilusión'. Y eso para ella, ha sido la gota que ha colmado el vaso.

Porque en palabras de la propia Ana María, el tema de 'su nuevo novio', es totalmente falso y no piensa tolerarlo:

"Es rotundamente falso y se van a tomar medidas porque pertenezco a este mundo y estoy curada de espanto. Pero con el 'presuntamente' no se puede jugar con familias que no pertenecen a la mía". Ha llamado la atención que, a pesar de la crisis, sigue hablando del padre de su hijo como "mi marido".

Aldón ha explicado que lo de su nuevo novio es un tema que se pondrá en manos de los abogados. No hay nada de cierto en los rumores y no consentirá que se cuenten más mentiras sobre ella. "Son familias maravillosas y no me gusta que se tengan que ver salpicados por cuatro sinvergüenzas”, sentenciaba Ana María.

