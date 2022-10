Ana María Aldón desvela de quién se quedó embarazada y reconoce que siente espanto

Ana María Aldón tenía, este miércoles, la oportunidad de responderle a su todavía marido. Hace 48 horas, Ortega Cano desveló, en El programa de Ana Rosa, algunos detalles de su relación. Confesaba, entre otras cosas, que pese a no estar enamorada de ella, iba a hacer todo lo posible por recuperarla.

Aseguró que la comunicación entre ellos era prácticamente nula. "Hablamos, pero parece ser que yo no soy del gusto de ella, me gustaría que me lo dijera", esgrimió el diestro. Era la primera vez que intervenía en una entrevista tras desatarse los rumores de separación.

Ana María estuvo muy atenta a las palabras de su esposo. Pero la situación ha llegado a tal punto que no ha podido evitar romperse al escucharle. Señalaba que había cometido el grave error de no haber puesto límites desde un primer momento.

| Mediaset

Desvelaba que no tenía previsto volver a pasar por la situación anterior, "no lo voy a permitir. Yo no valgo menos que nadie", indicó con cierta rabia. Durante todos estos años, se ha sentido ninguneada por su pareja, como ella admitió en varias ocasiones.

La diseñadora tiene claro lo que desea para su futuro. A diferencia del torero, ella parece dispuesta a separarse. "Lo mejor que puede pasar es que cada uno tomara su camino", apuntó.

Se mostraba dolida por las palabras de Ortega Cano. "Si yo no te he hecho nunca feliz, como quieres que esté enamorada", se preguntaba entre lágrimas. Dejaba claro que esa historia de amor estaba totalmente rota y que no había posibilidades de reconciliación.

El diestro había mostrado cierto desconcierto a la hora de abordar la situación actual de su matrimonio. Algo que le resultó hiriente a la colaboradora de televisión. Considera que él conoce todo lo que sucede en la relación.

Ana María Aldón ve "injusto que reaccione así públicamente porque él lo sabe todo". No obstante, se siente con ganas de seguir con su vida, aunque sea lejos de su marido.

"Ahora estoy fuerte. Aunque sea una situación complicada, estoy fuerte y sabré salir de esta sin hacerle daño", manifestó convencida. No parecía dispuesta a ceder ante las peticiones de su pareja.

Al parecer, no habrá más oportunidades. Siempre había solicitado en público que cambiara de actitud para que la relación diera un giro, pero eso no se produjo nunca. El torero se empeñó siempre en dejarla de lado.

| Telecinco

Ella admitía que "han tenido que pasar cosas muy feas para que tenga las ideas claras". Nada la hará cambiar, al menos a corto plazo. Su única preocupación, en estos instantes, es el bienestar del hijo que tienen en común.

Pero hará todo lo posible para que no note la ausencia de su padre y todo se mantenga como hasta ahora.

Ana María Aldón lamenta el comportamiento de su esposo

Ana María Aldón también tuvo que enfrentarse a un momento delicado cuando le pidieron que se pronunciara sobre el mensaje que le dedicó. Al término de la entrevista, Ana Rosa quiso que le dedicara unas palabras a su mujer.

Al torero solo se le ocurrió decir: "Mi semen es de fuerza, vamos a por la niña". La cara de la diseñadora lo decía todo, no era necesario que abriera la boca. Le desveló a Emma García en Fiesta que había sido un momento muy incómodo.

Entendía que era posible que estuviera "muy nervioso desde el principio", pero ella también desveló que "lo pasó mal". Ana Rosa apreció "una falta de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace".

La todavía mujer del torero aseguró que "hubo momentos en los que sentí vergüenza y bochorno". Nadie esperaba que saltara con esas palabras tan inoportunas.