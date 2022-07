Ana María Aldón desvela quién ha impedido que se quite la vida durante la crisis

Ana María Aldón está cansada de seguir aguantando, así que ha contado la verdad para que el público entienda su situación. Lleva tres semanas sin participar en Viva la Vida y se ha negado a hablar con Emma García, pero ha confiado en otra periodista. Toñi Moreno le ha entrevistado en Déjate Querer y ha descubierto algo desolador: la diseñadora ha estado a punto de cometer una locura.

Ana María Aldón ha reconocido que ha “tocado fondo”, por eso pensó en hacer una locura, aunque afortunadamente cambió de opinión. "En este mes que has pasado tan duro, ¿has pensado en quitarte la vida?", le ha preguntado Toñi. A lo que responde: “No lo hice porque mi niño me necesita mucho, tiene nueve años y no se merece que su madre le abandone”.

Ana María ha confesado que perdió las ganas de vivir, de hecho todavía está intentando encontrarle un sentido a la vida. Se ha puesto en manos de profesionales y gracias a que ha pedido ayuda la situación está controlada, pero el problema ha sido muy grave. Muchos medios se han hecho eco del drama de la colaboradora, aunque hay una parte positiva: ya es pasado.

Ana María asegura que pensó en quitarse la vida, pero decidió luchar porque su hijo es muy pequeño y no se lo merece. “Tengo que seguir luchando, aunque no te guste la vida que tenga. Quiero seguir viviendo y tener ganas de vivir”, ha desvelado mientras lloraba sin consuelo.

Aldón ha hecho esta confesión delante de su hija mayor, quien también ha aprovechado para hablar de su hermano José. Ha dejado claro que el niño es lo más importante que tiene, por eso está haciendo tantos esfuerzos por guardar las formas. Nunca hablará mal de Ortega Cano por respeto a él, aunque ha insinuado que tiene mucho que aportar.

Ana María Aldón explica quién es su salvador

Ana María ha atravesado situaciones muy duras, de hecho no es la primera vez que hace una confesión parecida en los medios. Hace unos meses concedió una entrevista en Lecturas y confesó que había estado a punto de renunciar a la vida. “Me quise quitar de en medio por culpa de mi familia política”, declaró en un tono contundente.

Aldón le ha explicado a Toñi Moreno que hay alguien detrás de sus decisiones: su hijo José. Asegura que nunca ha llegado a tomar la decisión porque él no se merece sufrir algo tan duro, siempre estará a su lado. “Mi otra hija ya está criada y sabe defenderse en la vida, pero mi niño me necesita mucho”, ha declarado visiblemente afectada.

La colaboradora entiende que Ortega Cano también lo haya pasado mal, pero cree que su situación es más delicada porque ella da la cara. “He aguantado mucho, mi marido también, pero yo he aguantado mucho y ha llegado un momento que no puedo más”. No responsabiliza a nadie de su desesperación, aunque sí ha señalado a su salvador.

Ana María Aldón reconoce que hay un secreto

Ana María ha admitido que en su matrimonio hay demasiadas personas, un secreto a voces dentro y fuera de los platós de Telecinco. Supuestamente la familia de Ortega Cano está demasiado implicada en la relación, de hecho Gloria Camila también se extralimita. “Han pasado cosas que bajo ningún concepto voy a permitir que pasen más, no se lo voy a permitir a nadie”.

Aldón asegura que no tiene intención de separarse, ese no es su problema y no quiere aclarar más veces que sigue igual de enamorada. “No voy a encontrar a otro marido que el que tengo, si pretendo encontrar a otro ya voy mal porque no lo voy a cambiar. En esa casa mi marido no me ha tratado mal nunca”, declara intentando defender al torero.