Ana María Aldón desvela quién le dio de comer en la etapa más dura de su tratamiento

Ana María Aldón ha vuelto a hacer historia y los espectadores se han rendido ante su discurso, un discurso que dará mucho de qué hablar. Ha hablado alto y claro de su relación sentimental y por primera vez ha reconocido que se ha separado de José Ortega Cano. Siguen compartiendo vivienda por el bien del niño que tienen en común, pero descarta por completo una reconciliación.

Ana María Aldón ha desvelado que tuvo que pedir ayuda profesional, pues estaba tan desanimada que no tenía fuerzas para nada. Según ha contado en Fiesta, el nuevo programa de Telecinco, su hija Gema le tenía que dar de comer porque ella no podía. Siempre le agradecerá que haya estado tan pendiente y preocupada, la joven ha tenido un comportamiento impecable.

Ana María se ha extrañado cuando Emma García, presentadora del espacio, le ha preguntado por una supuesta discusión con Gema. La colaboradora ha prometido que en ningún momento se han distanciado, todo lo contrario. Esta etapa ha servido para que ambas se unan todavía más y demuestren que juntas son invencibles, nada les puede parar.

“Es mi hija, yo me puedo enfadar, pero yo respeto que ella tiene una edad y ella tampoco viene pidiendo consejos. Es muy echada para adelante y ha tomado una decisión, yo soy su madre hasta que me muera y después de muerta también. Ella ha estado a mi lado siempre, en mis peores días, me hacía la compra y la comida, era muy duro”.

Ana María está cansada de disimular, por eso ha reconocido que su crisis matrimonial le ha dejado sin energía. Tuvo que pedir ayuda y enseguida encontró el apoyo de Gema, quien se ocupaba de que estuviera bien alimentada. La diseñadora ha prometido que su mala racha es cosa del pasado, ahora está más fuerte y tiene claro que puede con todo.

Ana María Aldón destapa la cruda realidad

Ana María ha evitado responsabilizar a alguien en concreto, pero es evidente que hay ciertas personas que están detrás de su malestar. La familia de Ortega Cano nunca le ha aceptado, incluso Gloria Camila reconoció que ella le puso en duda una larga temporada. El paso del tiempo ha demostrado que la andaluza no tiene nada que esconder, es una mujer honrada que lucha por su felicidad.

Aldón siempre ha sido muy positiva, por eso ha sacado una gran lección durante su crisis con José Ortega Cano. “Sentir el apoyo y el calor de tu hija cuando más falta te hace es muy bonito”, ha comentado en Fiesta visiblemente emocionada. Gema se ha expuesto para dar la cara por su madre, gesto que la diseñadora agradece, aunque no deja de preocuparle.

“Yo quiero toda la protección del mundo para mi hija, es impulsiva, pero llega un momento que ha explotado. Tenía la necesidad de decir basta, han salido personas hablando y ella ya ha salido, ahora todos saben que no estoy sola. Tengo una hija maravillosa y tú Emma también sabes lo que duelen los hijos, yo también tengo una nieta”.

Ana María Aldón explica cómo está su corazón

Ana María ha confirmado su ruptura con el maestro y ha intentado explicar por qué siguen viviendo en la misma casa. Promete que hacen vidas diferentes, pero se juntan para comer y cenar, pues no quieren que el hijo que tienen en común se altere. La periodista Beatriz Cortázar ha hecho una reflexión muy importante para entender la última hora del exmatrimonio.

“Cada uno tenéis vuestras agendas y con esa relación, con las cosas claras sobre la mesa, todo va bien. Es una relación en la que os respetáis y tenéis una buena convivencia”, comenta Beatriz. Aldón ha dejado claro que no es una relación abierta, solo es una relación de amistad, cariño y respeto.